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中国援桑医疗队展开对口医院交流合作 

2025年01月06日15:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡6日电 （记者邹松）桑给巴尔消息：应桑给巴尔卫生部邀请，第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队3日上午抵达桑给巴尔岛基文吉区医院，展开中非对口医院合作活动。活动涵盖腹腔镜手术带教，小肠梗阻影像诊断等多项内容，来自淮安市第一人民医院的援外专家们的精彩教学和讲座收获当地医疗同行一致好评。

影像科医师张建东详细讲解了小肠梗阻的相关知识，提升了当地医生对临床常见急腹症的诊断水平；泌尿科牛晓兵主任向当地医生推广经会阴前列腺穿刺这一新技术，旨在改进当地医院前列腺穿刺方法，逐步提高当地医院前列腺癌诊断水平；宋研主任进行了胆结石病的授课及教学查房，还开展了腹腔镜胆囊切除手术带教工作。在现场手术带教中，宋研向当地医生传授腹腔镜手术的技巧和经验，从术前准备到手术操作，再到术后处理，每一个环节都进行了详细的指导和讲解。腹腔镜手术具有创伤小、恢复快等优点，对于提高桑岛医疗水平具有重要意义。

此次活动吸引了当地医院20余名相关专业医生参加，基文吉区医院负责人塔米姆表示，医疗队的到来不仅让当地患者能够享受到更优质的医疗服务，同时也为当地培养了一批优秀的医疗人才。医疗队队长陈炜表示，将在今后的工作中进一步加强双方合作交流，为桑岛的医疗事业发展作出积极贡献。

队长陈炜与当地医院负责人交流。中国援桑医疗队供图

队长陈炜与当地医院负责人交流。中国援桑医疗队供图

中国援桑给巴尔医疗队在基文吉区医院开展相关活动。中国援桑医疗队供图

中国援桑给巴尔医疗队在基文吉区医院开展相关活动。中国援桑医疗队供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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