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中国援马耳他医疗队为当地市民义诊

2025年01月06日13:28 | 来源：新华网
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新华社瓦莱塔1月5日电（记者陈文仙）来自地中海地区中医中心的第20期中国援马耳他医疗队5日在马耳他桑塔露琪亚市为市民提供义诊服务。

当天上午，在桑塔露琪亚市教堂广场，医疗队提供了推拿、拔罐、刮痧、艾灸等中医传统诊疗服务，引起当地民众的浓厚兴趣。他们排起长龙，等待接受来自中国医疗队的服务。

许多市民表示，他们是第一次接触中医，感觉非常新奇。在现场接受推拿治疗后，67岁的多梅尼科·法鲁贾对记者说，他的颈部疼痛得到了较大缓解。“中医真的很有疗效，太神奇了!”他向记者竖起了大拇指。

除了提供中医特色疗法，医疗队还为市民免费测量血压和血糖，并赠送膏药。

第20期中国援马耳他医疗队队长杨礼白说，此次活动旨在将中医文化带到马耳他民众身边。这不仅让市民感受到了中医的魅力，还进一步提升了中医在马耳他的影响力，同时增进了中马两国人民之间的友谊。

1994年，中国和马耳他政府合作成立地中海地区中医中心，由江苏省派遣医疗队开展诊疗工作。迄今，中国共派出20期援马耳他医疗队。

(责编：苏缨翔、张悦)

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