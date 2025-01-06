新华社首尔1月6日电（记者陆爱华 姬新龙）韩国高级公职人员犯罪调查处（公调处）6日表示，将向法院申请延长当天到期的对被停职总统尹锡悦的逮捕令。

公调处当天上午在新闻发布会上说，综合考虑警方对执行逮捕令的专业性和现场指挥体系的统一性，公调处已决定将逮捕尹锡悦的任务移交韩国警察厅国家调查本部，以便更加迅速、高效地执行程序。但移交任务后，公调处仍将继续进行对尹锡悦的调查。

据韩国媒体报道，韩国警察厅国家调查本部当天表示，公调处关于移交执行逮捕令发送的公文“存在法律缺陷”。

尹锡悦方面表示，公调处向警方移交逮捕令执行任务是又一“非法行为”，并向检察机关举报了“共同调查本部”执行逮捕令的11人，包括公调处处长吴东运、代行警察厅厅长职权的次长李昊荣、代行国防部长官职权的次官金善镐等。

韩国“共同调查本部”由韩国警察厅、公调处和国防部联合设立。2024年12月31日，韩国首尔西部地方法院以涉嫌发动内乱和滥用职权为由对尹锡悦发布逮捕令，逮捕令的有效期于本月6日截止。公调处本月3日对尹锡悦执行逮捕令，但遭到总统警卫处阻拦。经过数小时对峙后，公调处宣告行动失败，暂停执行逮捕令。

(责编：苏缨翔、张悦)