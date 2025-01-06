新华社渥太华1月5日电（记者林威）据加拿大媒体5日报道，加拿大总理贾斯廷·特鲁多预计最早将于6日宣布辞去执政党自由党领袖一职。

加拿大《环球邮报》援引消息人士的话报道说，目前尚不清楚特鲁多是否会辞去总理职务，或者是继续担任总理直到党内选出新的领导人。

报道说，尚不确定特鲁多辞任自由党领袖的具体时间，但他很可能将在8日举行的自由党党团会议前宣布辞任。

特鲁多方面尚未对有关报道作出回应。

特鲁多上个月对内阁进行改组，任命包括公共安全部长在内的8名新部长，并调整4名部长的职务。加拿大舆论认为，特鲁多改组内阁是为了保持内阁稳定，以应对美国关税威胁，同时也是为定于2025年10月举行的新一届联邦大选做准备。

自由党在加议会中处于少数党地位。多方民调显示，自由党目前的支持率落后反对党保守党约20个百分点。2024年7月以来，加拿大联邦政府已有9名部长宣布辞职或表示不参加新一届大选。越来越多的自由党议员对特鲁多公开表达不满，呼吁特鲁多辞职。

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