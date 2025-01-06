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中国水墨课程走进欧洲知名艺术院校

2025年01月06日08:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔1月6日电 （记者牛瑞飞）近日，比利时最知名的艺术院校——坎布雷国家高等视觉艺术学院举办了中国水墨画选修课期末考评。来自上海的华人画家张文海首次在欧洲艺术院校开设计算学分的中国水墨画课程。他于2009年获得比利时皇家美术学院版画系硕士学位后定居比利时。他在欧洲各地举办画展，获奖无数，作品被欧洲议会、比利时皇家美术馆和不少欧洲博物馆收藏。

自2020年开始这门课程以来，为了保证教学质量，张文海将学生数量上限定为15人，已连续五年满额，每年报名都很火爆，用学生的话讲“中国水墨画课程非常受欢迎，能成功选上需要很好的运气。”

张文海向记者介绍称，从具象到印象再到抽象，直至今天的多媒介，西方美术史的每一次进阶都具有对抗性，这与中国美术教学里的承传精神截然不同。从根本上讲，这是思维方式的差异，是刻在基因里的记忆。“这对我的课程来说也就形成一种挑战。中国水墨对于西方学生来说既是新元素的注入，同时还要背负着厚重的传统审美。要在这里找到平衡已经很不容易，更何况还要有教学成果。但也只有做好这些，才能使这门课程具备特殊的意义，才能让水墨传统精神和西方青年艺术家的审美有机地结合，不同于普通兴趣班。”

张文海以“材料”为切入口。他说：“有一个不恰当比喻，水墨材料在中国画家手里被把玩了千百年，已尽其所美。我们像玩具开发商一样，牢牢把控着产品的质量和价值。而材料到了这些西方美术生手里，就像玩具到了孩子手里，可能被千万倍的珍视，当然更可能被拆得粉碎。如果是后者，那么又有两种可能，一是彻底失去了价值，二是换了土壤，长出了不同的枝芽。”于是有了这些充满了爆发力和想象力的“水墨画”。他在课上跟学生开玩笑说，你们是专业的思维、业余的玩家，这是一个美术工作者一生中最快乐的阶段，因为没有章法的约束，所以也没有得失的困扰，要好好珍惜。他希望另一个次元的“水墨精神”能够茁壮成长。

张文海为学生点评作品。人民网记者 牛瑞飞摄

张文海为学生点评作品。人民网记者 牛瑞飞摄

张文海为学生点评作品。人民网记者 牛瑞飞摄

张文海为学生点评作品。人民网记者 牛瑞飞摄

张文海为学生点评作品。人民网记者 牛瑞飞摄

张文海为学生点评作品。人民网记者 牛瑞飞摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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