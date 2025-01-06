人民网迪拜1月6日电 （记者管克江）第三届阿联酋华侨华人中华美食烹饪大赛1月5日在迪拜香港饭店举行。中国驻阿联酋大使馆参赞郭歆致辞表示，中华美食博大精深，源远流长，门派众多，各具特色。每一道菜肴都可以说是美味和历史、文化、艺术的完美结合。在阿联酋华侨华人为弘扬中华美食文化、讲好中华美食故事，以及提高中餐在当地影响力作出了有益贡献。阿联酋华侨华人中华美食烹饪大赛已经成为弘扬中华美食文化的重要平台。

嘉宾现场观摩。人民网记者 管克江摄

活动主办方、阿联酋上海总商会暨同乡会会长成富强表示，美食是文化的载体，是情感的桥梁。中餐作为中华文化的重要组成部分，以其独特魅力和深厚底蕴深受世界各地人民的喜爱。举办第三届阿联酋华侨华人中华美食烹饪大赛，不仅是为了展示中华美食的多样性和精致性，更是为了传承和弘扬中华文化，让更多的人民了解、喜爱中华美食。

参赛一景。人民网记者 管克江摄

当天，16名中华美食爱好者从100多位报名者中脱颖而出，在四十五分钟内现场完成一道凉菜、两道热菜，角逐金银铜奖和最佳造型奖、最佳口感奖、最佳人气奖、最佳色泽奖、最佳创意奖等奖项。来自迪拜各大中餐厅的主厨担任评委。

一名参赛选手展示冷盘“荷塘月色”。人民网记者 管克江摄

评委正在品尝菜品并打分。人民网记者 管克江摄

参赛作品“白雪寻莲”。主办方供图

最终，一位选手凭借“青芥金丝虾”“燕麦荔枝牛肋骨”和“白雪寻莲”三道美食赢得评委认可，获得金奖。中国驻迪拜总领事欧渤芊为他颁奖，并祝领区华侨华人新春快乐。

中国驻迪拜总领事欧渤芊（右）为金奖获得者颁奖。主办方供图

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