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中国担任上海合作组织轮值主席国工作加速推进

2025年01月02日17:57 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月2日电（记者朱超）1月2日，中国担任上海合作组织2024－2025年轮值主席国徽标发布。外交部发言人毛宁当天在例行记者会上表示，进入2025年，中国担任上海合作组织轮值主席国工作加速推进。

　　毛宁介绍，轮值主席国徽标以上合组织徽标为主体，同中国特色有机结合。主席国口号“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”以中俄英三种文字环状嵌入其中。源自先秦时期青铜器纹饰的云雷纹和夔龙纹环绕四周，古朴庄严。纹饰以连续的“回”字形线条构成，寓意充满希望、生生不息。纹饰主色调为大地色和杏金色，表达上合组织扎根沃土、前景光明，兼具定力和活力。

　　毛宁表示，中方是“上海精神”的首倡者，更是弘扬“上海精神”的行动派。“我们将‘行动’作为主席国工作的关键词，就是要以更加务实的举措和更加进取的姿态，不断提升上合组织政治、安全、经济、人文领域合作水平，完善组织运作机制，构建上合组织命运共同体，拓展共赢发展新空间。”

　　她介绍，进入2025年，主席国工作加速推进。中方将主办一届友好、团结、成果丰硕的上合组织峰会，以及40余场机制性会议。此外，还将举办上合组织政党论坛、减贫和可持续发展论坛、民间友好论坛暨友好城市论坛、国际投资贸易博览会等大型活动，以及上合组织国家电影节、电视节、艺术节、青年创新创业大赛、书法大赛、雕塑邀请赛、“上合之夏”等品牌活动。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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