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王毅谈人类命运共同体理念的理论价值、重大意义和深远影响

2025年01月02日17:42 | 来源：新华网
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新华社北京1月2日电（记者袁睿）人类命运共同体研究中心揭牌仪式2日在北京举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅为研究中心揭牌并致辞。王毅强调，构建人类命运共同体，是习近平总书记提出的重大原创性思想，是习近平外交思想的核心理念，是对“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”这一时代课题给出的中国答案，具有宝贵理论价值、重大时代意义和深远世界影响。

王毅说，人类命运共同体理念彰显了中国共产党的初心使命。习近平总书记明确指出，中国共产党是为中国人民谋幸福的党，也是为人类进步事业而奋斗的党。构建人类命运共同体体现了我们党与生俱来的国际主义情怀，将中国人民的根本利益同各国人民的根本利益有机结合起来，将中国的前途命运同世界的前途命运紧密联系起来，超越了社会制度、意识形态的分歧，超越了历史文化、发展阶段的差异，为新征程上的中国特色大国外交树立了旗帜、指明了方向。

人类命运共同体理念弘扬了中华文化的优良传统。这一重大倡议是“两个结合”的生动实践，也是马克思主义中国化的创新成果，体现了中华民族“世界大同”的天下观、“以和为贵”的价值观、“以义为先”的义利观，彰显了中华文明的和平性、包容性和创新性，是中华优秀传统文化在新的历史条件下的弘扬和升华，必将释放出跨越时空的吸引力和感召力，必将推动中华文明为人类文明进步作出新的贡献。

人类命运共同体理念展现了科学理论的思想伟力。2013年提出以来，这一理念已经发展成为思想宏阔、架构完备的科学体系，以建设“五个世界”为努力目标，以共商共建共享的全球治理为实现路径，以践行全人类共同价值为普遍遵循，以构建新型国际关系为基本支撑，以“三大全球倡议”为战略引领，以高质量共建“一带一路”为实践平台，丰富发展了马克思主义国际关系理论，实现了对传统国际关系学说的扬弃，点亮了全球治理的前行之路。

人类命运共同体理念阐明了百年变局的中国主张。面对时代之变、历史之问，构建人类命运共同体旗帜鲜明地倡导“同球共济”的精神、开放包容的胸襟、合作共赢的愿景，主张以和平发展超越冲突对抗，以共同安全取代绝对安全，以互利共赢摒弃零和博弈，以交流互鉴防止文明冲突，以绿色发展呵护地球家园，推动国与国关系从和平共处迈向命运与共，为促进世界和平与发展事业注入了强大动能。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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