新华社达喀尔1月2日电 特写｜马里人在经济困境中迎来新年

新华社记者司源

在西非国家马里首都巴马科，迎接2025年新年的庆祝活动远不如往年热烈。经济形势不佳尤其是生活成本攀升，抑制了当地的节日氛围。当地一名高中教师玛丽·迪娅拉感叹道：“我今年40岁，从未经历过如此单调的新年。”

马里官方统计机构日前公布的数据显示，仅2024年9月到10月，马里通货膨胀率便从5.5%攀升至6.6%。食品价格上涨使百姓难以承受。

12月31日清晨，许多巴马科妇女来到当地的拉菲亚布古市场，为新年大餐采购食材。然而高昂的价格让她们震惊。

家庭主妇西迪贝·玛丽亚姆·杜尔抱怨道：“蔬菜似乎每天都会涨价。短短两天内，蔬菜价格至少每公斤上涨了25西非法郎（1美元约合630西非法郎）。”四个孩子的母亲乌穆·索乌说：“今天我们用7.5万西非法郎购买的货物，还不及2023年用5万西非法郎购买的货物的一半。”

蔬菜商卡菲内·萨诺戈解释说，由于巴马科本地生产的食材短缺，大量蔬菜依赖从外地购进，这增加了成本。家禽商人西迪基·萨马克表示，由于饲料玉米价格上涨，与往年相比，2024年整鸡价格昂贵，导致顾客寥寥无几。一只本地鸡价格高达1万西非法郎，而马里最低工资标准仅为每月4.4万西非法郎。

尽管经济窘迫，部分巴马科人依然试图寻找片刻的欢乐。参加新年庆祝活动的巴马科大学法律系学生弗朗索瓦·库利巴利说，“我们尽情狂欢，暂时忘却了生活的艰辛和困难”。在社区聚会中，人们也分享家常饭菜，或者通过音乐和舞蹈暂时忘却生活压力。

面对国家经济困境，马里总统戈伊塔在新年讲话中提出一系列应对措施，包括在关键领域提升国家控股比例、支持私营部门、减少国内债务、开发利用锂矿资源等。

根据非洲开发银行预测，马里2025年经济增长率将达5.3%，锂矿生产启动、纺织业复苏以及小麦生产和加工潜力开发将成为拉动经济增长的关键因素。但专家认为，新的一年马里经济复苏仍然面临不确定性，诸多风险因素可能产生重大影响。

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