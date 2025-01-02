新华社北京1月2日电（记者任沁沁）国家移民管理局2日通报，2025年元旦假期全国边检机关共计保障180.3万人次中外人员出入境，较去年同期增长13.7%。其中，内地居民出入境86.9万人次，较去年同期增长11.1%；港澳台居民74.9万人次，较去年同期增长12.8%；外国人18.5万人次，较去年同期增长33.6%。共计查验出入境交通运输工具6.7万架（艘、列、辆）次，较去年同期增长14.7%。

按照国家移民管理局统一部署，全国边检机关全警动员、主动作为，提前预测并向社会公布各口岸出入境人员流量高峰时段，提示、引导广大出入境旅客合理安排行程、错峰出行；加强提示引导，科学组织勤务，备足执勤警力，开足查验通道，确保中国公民出入境通关排队不超过30分钟；密切与口岸联检单位和地方相关部门协同联动，协商推动部分重点口岸延长通关时间，稳妥做好高峰期客流疏导和交通配套综合保障，最大限度便利旅客通关，共同确保口岸通关安全高效顺畅。

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