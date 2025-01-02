打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

元旦假期180.3万人次出入境

2025年01月02日10:06 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月2日电（记者任沁沁）国家移民管理局2日通报，2025年元旦假期全国边检机关共计保障180.3万人次中外人员出入境，较去年同期增长13.7%。其中，内地居民出入境86.9万人次，较去年同期增长11.1%；港澳台居民74.9万人次，较去年同期增长12.8%；外国人18.5万人次，较去年同期增长33.6%。共计查验出入境交通运输工具6.7万架（艘、列、辆）次，较去年同期增长14.7%。

　　按照国家移民管理局统一部署，全国边检机关全警动员、主动作为，提前预测并向社会公布各口岸出入境人员流量高峰时段，提示、引导广大出入境旅客合理安排行程、错峰出行；加强提示引导，科学组织勤务，备足执勤警力，开足查验通道，确保中国公民出入境通关排队不超过30分钟；密切与口岸联检单位和地方相关部门协同联动，协商推动部分重点口岸延长通关时间，稳妥做好高峰期客流疏导和交通配套综合保障，最大限度便利旅客通关，共同确保口岸通关安全高效顺畅。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部