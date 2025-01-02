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中企作业伊拉克巨型油田开建运营中心

2025年01月02日09:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伊拉克巴士拉1月2日电 （记者管克江、任皓宇）1月1日，由中国石油牵头作业的伊拉克西古尔纳-1油田运营中心1期奠基仪式举行，标志着中企与伊拉克加强油气合作又迈出重要里程碑。

西古尔纳-1油田（以下简称西古油田）是伊拉克巨型油田之一，位于巴士拉省首府巴士拉西北约50公里处，地质储量100亿吨。年产原油超2500万吨。长期以来，伊拉克90%的财政收入依靠石油出口。随着经济社会加快重建，伊方迫切需要相关油田增产扩建。2024年1月1日，中国石油取代埃克森美孚成为该项目牵头作业者，开始主导油田的运营管理。

奠基仪式现场。人民网记者 任皓宇摄

奠基仪式现场。人民网记者 任皓宇摄

在当天的奠基仪式上，伊拉克巴士拉石油公司副总经理巴西姆·加尔比表示，中石油成功接任西古油田牵头作业者以来，各方见证了油田实现稳产增产，在生产能力、原油质量等方面取得明显进步。同时，中国公司重视践行社会责任，公益项目建设有力支持周边社区发展。

奠基仪式现场。人民网记者 任皓宇摄

奠基仪式现场。人民网记者 任皓宇摄

中国石油西古尔纳公司总经理陈明卓表示，尽管西古油田具有低含水、低采出程度、低采油速度的“三低”特点，但也存在“三个十分突出”，即产量和储量不匹配的矛盾突出，地面与地下不匹配的矛盾突出，粗放管理与高质量发展不匹配的矛盾突出等挑战。为此，公司决定从快速突破和久久为功两个层次，分四个阶段逐步达到高峰产量。第一阶段是除隐患阶段，到2025年生产能力达到60万桶/天；而后通过脱瓶颈阶段、常规上产阶段和全面上产阶段，最终使全油田2035年生产能力达到120万桶/天以上。

据了解，西古油田运营中心占地约80万平米，计划分两期建设，建成后将成为油田运营管理中枢。一期项目建设预计将于2027年完成，包括生产指挥中心1号楼、生产指挥中心2号楼、综合楼、诊所、维修车间以及配套的公用工程和安防系统等。

(责编：艾雯、杨牧)

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