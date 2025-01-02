人民网曼谷1月1日电 （记者孙广勇）为深入贯彻落实中老命运共同体建设，丰富中老铁路文化内涵，努力将中老铁路建设成为两国人民的幸福路、发展路、友谊路。2024年12月30日，由老挝苏发努冯大学孔子学院、昆明理工大学携手老中铁路有限公司联合举办“2024年中华才艺进站点暨2025新年送福活动”。

演员在中老铁路琅勃拉邦车站表演节目。蓬屏摄

活动在中老铁路琅勃拉邦车站候车大厅举行，吸引了1200余名旅客观看。活动不仅有精彩的中国戏曲、舞蹈和古筝弹奏表演，还有老挝语独唱与老挝舞蹈表演。同时，还设有书画展示和互动环节。主办方为现场旅客准备了中国结、中国明信片、“福”字帖等，现场气氛热烈而温馨，让参与者亲身体验中国传统文化的魅力。演员们来自苏发努冯大学孔子学院的老挝籍学生以及老中铁路公司万象运营管理中心琅勃拉邦中心站职工，学生们在昆明理工大学国际中文教师的指导下，经过长时间的精心准备，呈现出了一场高水平的文化盛宴。

值得一提的是，本次活动组织了多位中国云南省知名画家，现场创作多幅作品，并展出20余幅美术作品。吸引了大批国际旅客驻足观赏。

来自老挝的阿梅表示，第一次体验这样的活动，很兴奋，很喜欢变脸表演、跳舞、书画展示等活动，希望以后能参加更多这样的活动。

演员在中老铁路琅勃拉邦车站表演节目。蓬屏摄

来自中国的李先生表示：“在众多节目中印象最为深刻的还是由老挝同学表演的川剧变脸。”自己是第一次在火车站特别是在国外的火车站看到川剧、书法、绘画等相结合的文化表演，并希望多增加此类文化展演活动让更多人看见中华文化的独特魅力。

一位来自秘鲁的小伙子表示：“这是自己第一次离中国文化这么近，自己真的非常喜欢。”

通过这样一次意义非凡的文化之旅，不仅促进了中老两国间的文化交流与合作，也为构建更加紧密的人类命运共同体贡献了一份力量。

(责编：艾雯、杨牧)