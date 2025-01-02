新华社休斯敦1月1日电（记者徐剑梅）据当地官方消息，美国路易斯安那州新奥尔良1日凌晨发生的汽车“蓄意”冲撞人群事件已造成至少15人死亡。美国联邦调查局官员表示，联邦调查局不认为被打死的嫌疑人是单独作案。

新奥尔良验尸官德怀特·麦肯纳当天发表声明说：“截至目前，已有15人死亡。”他表示，尸检工作将耗时数天，在完成尸检并征求死者亲属意见后，将公布死者身份。

联邦调查局新奥尔良分局一名负责人阿莱西娅·邓肯在记者会上说，联邦调查局不认为事件是被警方打死的嫌疑人贾巴尔一人所为，正在调查“一系列嫌疑人”，现阶段“不想排除任何可能性”。

综合美国媒体报道，贾巴尔曾在美国陆军服役。在他驾驶的皮卡车上，执法人员不仅发现一面极端组织“伊斯兰国”的旗帜，还发现枪支、至少两个可远程引爆的爆炸装置和相应遥控器。此外，在发生冲撞事件的新奥尔良热门旅游区法国区还发现其他疑似爆炸装置。

美联社援引一份情报简报报道，监控录像拍到3名男子和1名女子在布置一个简易爆炸装置。但美国有线电视新闻网报道说，联邦调查人员认为录像中的4人没有参与放置爆炸装置。

另据哥伦比亚广播公司报道，截至目前，“伊斯兰国”或其他极端组织均未声称对此次冲撞事件负责。

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