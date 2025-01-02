新华社贝尔格莱德1月1日电（记者石中玉）黑山内政部长沙拉诺维奇1月1日晚说，当天在该国西南部城市采蒂涅发生的枪击事件已造成至少10人死亡、4人重伤。枪手仍在逃。

这一枪击事件发生在当地时间15时左右。黑山广播电视台报道，枪手疑似在采蒂涅一家小餐馆与人发生争执后，回家取枪返回餐馆实施枪击。枪手随后携带武器逃离现场。

沙拉诺维奇当晚在新闻发布会上说，遇难者中有2名未成年人，4名伤者情况危急，其中2人在重症监护室接受救治。“所有可用警力”已部署在采蒂涅，以找到并逮捕嫌疑人。他强调，此次枪击为孤立事件，并非有组织犯罪。

当地警方表示，搜捕嫌疑人的范围已缩小，但因其仍持有武器，危险性极高。居民应尽量留在家中，避免外出，直至嫌疑人落网。

黑山政府当天宣布，为悼念此次枪击事件中的遇难者，2日至4日为全国哀悼日。期间暂停所有公共文化活动，并全国降半旗。

黑山总理斯帕伊奇对枪击事件表示震惊，并对遇难者表示哀悼。他呼吁重新审视黑山的枪支管理政策。

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