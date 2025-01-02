新华社美国拉斯维加斯1月1日电（记者黄恒 谭晶晶）位于美国内华达州拉斯维加斯的特朗普酒店门前1月1日发生一起电动汽车爆炸事件，导致1人死亡、7人受伤。

1月1日，在美国内华达州拉斯维加斯，警方封锁发生电动汽车爆炸事件的特朗普酒店门前区域。新华社记者 谭晶晶 摄

当地警方在新闻发布会上说，事件发生在当地时间8时40分，一辆特斯拉电动皮卡在特朗普酒店正门前发生爆炸，造成车内1人死亡，车辆附近7人受轻伤。警方正展开进一步调查，以确认事件性质和死者信息。

1月1日，在美国内华达州拉斯维加斯，警方封锁发生电动汽车爆炸事件的特朗普酒店门前区域。新华社记者 谭晶晶 摄

记者在爆炸现场看到，特朗普酒店周围区域已被封锁，现场有大量执法人员、消防人员和医护人员。酒店部分客人已被转移到其他酒店。

1月1日，在美国内华达州拉斯维加斯，应急人员在发生电动汽车爆炸事件的特朗普酒店门前封锁区域待命。新华社记者 谭晶晶 摄

一名目击者告诉当地一家电视台，他最初听到爆炸声以为有人在放烟花，但随后看到一辆停在酒店门前的特斯拉电动皮卡爆炸后起火。

报道说，目前还不清楚事件起因是车辆自身故障，还是车内有物品发生爆炸。

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