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国际观察丨信用卡违约日甚 消费减速恐拖累美经济前景

2025年01月02日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿12月31日电　题：信用卡违约日甚　消费减速恐拖累美经济前景

　　新华社记者熊茂伶

　　数据显示，美国信用卡违约规模日渐扩大。经济学家和观察人士认为，这一现象表明在多年高通胀背景下，美国低收入消费者的财务状况持续恶化。随着消费这驾驱动经济的“马车”减速，2025年美国经济增长或放缓。

　　英国《金融时报》日前援引行业研究机构的数据报道，2024年前9个月，美国信用卡借贷方核销了460亿美元的严重拖欠贷款，较前一年同期增长50%，创14年来新高。

　　美国大型信用卡发行机构第一资本金融公司日前也表示，截至2024年11月，其被标记为无法收回的信用卡贷款比例达到6.1%，高于去年同期的5.2%。

　　金融分析师侯赛因·库贝西指出，由于多年来的高通胀和高利率，低收入消费者受到最严重冲击，“信用卡债务泡沫正在破裂”。

　　穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪也留意到信用卡违约对低收入群体的影响。他表示：“高收入家庭的财务情况尚可，但底层三分之一的美国消费者却被掏空了。他们现在的储蓄率为零。”

　　美国圣路易斯联储银行2024年5月发布的一份报告显示，信用卡违约率在过去8到11个季度中呈现上升趋势。这种增长是普遍的，最贫困地区尤为显著。

　　美国信用卡债务仍在攀升。美国《福布斯》杂志日前发表文章说，2024年美国消费者更多依赖信用卡支付圣诞节和其他节日开支，主要原因是通货膨胀压力迫使美国家庭承担更多债务。

　　纽约联邦储备银行此前发布报告称，2024年第三季度信用卡债务攀升至1.17万亿美元，比上一季度增加了240亿美元。纽约联邦储备银行经济研究顾问李东勋表示，违约率较高，许多家庭仍然承受着压力。

　　一些经济学家认为，信用卡违约潮意味着支撑美国经济的消费“后劲”不足，可能拖累2025年经济增长前景。

2024年12月11日，一名男子在美国纽约一处加油站加油。新华社记者刘亚南 摄

2024年12月11日，一名男子在美国纽约一处加油站加油。新华社记者刘亚南 摄

　　美国宏观分析公司经济展望集团首席经济学家伯纳德·鲍莫尔告诉新华社记者，2024年12月的假日购物季可能是消费者在2025年初开始收紧开支前的最后“狂欢”。收入最低的三分之一的美国家庭正在经历真正的财务困难，“他们的储蓄几乎已经耗尽”。他认为，美国经济在新的一年里“将面临一些逆风”。

　　已有一些机构预测美国消费增长势头可能会减弱。安永会计师事务所此前预计，由于就业增长放缓对收入增加趋势构成压力，以及价格和利率保持在较高水平，预计消费者支出增速将从2024年的2.7%降至2025年的2.2%。

　　美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔表示，未来六个月内信用卡违约率将继续上升。随着财务困境在低收入家庭中蔓延，消费者支出将会削减，预计“2025年下半年经济将会放缓”。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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