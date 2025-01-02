打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

罗马尼亚和保加利亚全面加入申根区

2025年01月02日08:43 | 来源：新华网
小字号

　　新华社索非亚/布加勒斯特1月1日电（记者林浩 张改萍）1月1日，罗马尼亚和保加利亚与申根区其他国家之间的陆地边境管制取消，意味着两国全面加入申根区。

　　保加利亚看守内阁总理迪米特尔·格拉夫切夫1月1日在出席该国库拉塔边境检查站举行的仪式时表示，保加利亚全面加入申根区是一个历史性事件。保各界将共同努力，更好保护欧盟外部边界。

　　2024年12月31日晚，罗保两国内政部长在连接两国的一处陆地口岸举行仪式，庆祝加入申根区。罗马尼亚内务部长克特林·普雷多尤在仪式上发表讲话说，随着全面加入申根区，罗马尼亚已“全面且不可逆转地加入欧盟”。这一历史性时刻对罗保两国以及欧洲都具有特殊的现实意义。

　　2024年3月31日起，罗马尼亚和保加利亚与申根区其他国家之间取消空中和海上边境管制，但依然维持陆地边境管制，两国部分加入申根区。

　　1985年6月，法国、德国、荷兰、比利时和卢森堡5国在卢森堡小镇申根签署协定，创建申根区，旨在实现各国间人员和货物自由往来，推动欧洲一体化进程。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部