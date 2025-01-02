新华社索非亚/布加勒斯特1月1日电（记者林浩 张改萍）1月1日，罗马尼亚和保加利亚与申根区其他国家之间的陆地边境管制取消，意味着两国全面加入申根区。

保加利亚看守内阁总理迪米特尔·格拉夫切夫1月1日在出席该国库拉塔边境检查站举行的仪式时表示，保加利亚全面加入申根区是一个历史性事件。保各界将共同努力，更好保护欧盟外部边界。

2024年12月31日晚，罗保两国内政部长在连接两国的一处陆地口岸举行仪式，庆祝加入申根区。罗马尼亚内务部长克特林·普雷多尤在仪式上发表讲话说，随着全面加入申根区，罗马尼亚已“全面且不可逆转地加入欧盟”。这一历史性时刻对罗保两国以及欧洲都具有特殊的现实意义。

2024年3月31日起，罗马尼亚和保加利亚与申根区其他国家之间取消空中和海上边境管制，但依然维持陆地边境管制，两国部分加入申根区。

1985年6月，法国、德国、荷兰、比利时和卢森堡5国在卢森堡小镇申根签署协定，创建申根区，旨在实现各国间人员和货物自由往来，推动欧洲一体化进程。

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