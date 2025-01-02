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日本首相呼吁尽快完成能登半岛地震灾区重建

2025年01月02日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月1日电（记者李子越 陈泽安）日本首相石破茂1月1日在石川县能登半岛地震遇难者追悼仪式上表示，目前灾区仍有许多问题需要解决，尽快完成重建是对逝者最好的告慰。

　　2024年1月1日，能登半岛发生7.6级地震并引发海啸，超过15万栋房屋受损。根据日本政府发布的数据，截至2024年12月底，能登半岛地震已在其主要波及的石川、新潟、富山三县直接或间接造成504人死亡。

　　一年后的1月1日，地震中受灾严重的石川县轮岛市举办追悼仪式。石破茂、石川县知事驰浩，以及300多名遇难者家属到场参加。

　　石破茂在仪式上说，尽快完成重建是对逝者最好的告慰，未来或通过修订法案加强灾区援建工作，同时要成立“防灾厅”推动日本成为防灾大国。

　　遇难者家属代表小林由纪子在仪式上说，自己与丈夫在灾区的临时商业街重开了衣料店，“虽然只是半步半步地前进，但是未来将努力守护店铺，与灾区共同前行”。

　　当地时间下午4时10分，即一年前能登半岛地震发生的时刻，仪式现场为遇难者进行默哀。

　　据统计，截至2024年12月，石川县的“公费解体”，即政府为受损严重房屋提供拆除费用的项目完成率仅为34%左右，许多灾区民众至今仍生活在避难所。日本广播协会2024年12月底针对灾区避难所居民进行的调查显示，68%的受访者对于灾区重建工作“没有实感”。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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