新华社日内瓦1月1日电 题：世贸三十载，重温初心当其时

新华社记者陈斌杰

2025年1月1日，世界贸易组织迎来成立30周年。30年来，以世贸组织为核心的多边贸易体制，为国际贸易提供了开放、稳定和可预期的制度环境，为全球经济的快速增长注入了强劲动能。在贸易保护主义抬头的当下，重温建立世贸组织及其前身关贸总协定的初衷，对于促进自由贸易以及世界经济稳定发展具有重要现实意义。

自成立以来，世贸组织有力促进全球贸易自由化与经济繁荣。然而，30年后的今天，多边贸易体制正面临多重挑战。受美国阻挠，世贸组织上诉机构于2019年12月停摆，世贸组织三大职能之一的争端解决机制难以正常运转；多边谈判进展缓慢，一些贸易规则无法适应国际贸易新形势，让世贸组织的权威性和有效性受到质疑；经济全球化遭遇逆流，保护主义回潮，个别国家甚至企图在以世贸组织为核心的多边贸易体制之外另起炉灶。此外，一些国家将国内经济问题片面归咎于经济全球化和自由贸易，企图用贸易保护主义来搞内病外治、转嫁矛盾，搞“小院高墙”、“脱钩断链”，人为斩断各国企业之间的互利合作关系。从“关税战”到“去风险”，从“近岸外包”到“友岸外包”……层出不穷的单边主义、保护主义措施让经济工具化、贸易武器化，严重扰乱全球产业链供应链，阻碍世界经济健康发展。

2023年9月2日，观众在2023年服贸会国家会议中心综合展区参观。新华社记者 张玉薇 摄

世界贸易组织2024年9月发布《2024世界贸易报告》，重申贸易对于减少贫困和共同繁荣的重要性，指出保护主义加剧可能会让缩小贫富差距的进程倒退30年。世贸组织总干事伊维拉表示，保护主义既不高效，也不划算，更多更好的贸易才能让更多民众和地区融入全球经济的主流。世界银行前首席经济学家安妮·克鲁格对当前保护主义抬头表示严重担忧。她撰文指出，如果全球贸易体系延续当前道路，全球经济将无法实现增长，世界将会更加贫穷、更加分裂。

以史为鉴。二战后，各国关税壁垒及贸易保护措施盛行，极大地阻碍了世界经济与贸易的发展。正是本着通过关税减让等手段促进国际贸易自由发展的初衷，23个原始缔约方于1947年在瑞士日内瓦签订关税及贸易总协定。上世纪80年代，为遏制保护主义，推动建立更加开放、稳定的多边贸易体制，关贸总协定各缔约方启动历时8年的“乌拉圭回合”谈判，最终形成以世贸组织为核心的全球多边贸易体制。从关贸总协定到世贸组织，多边贸易体制一直是推动自由贸易和促进经济发展的重要平台。过去30年，贸易作为一种新的全球公共产品，为提高人们的生活水平、创造就业机会和促进可持续发展作出了重要贡献。

这是2024年11月8日在第七届进博会医疗器械及医药保健展区拍摄的辉瑞展台。新华社记者 辛悦卫 摄

作为世贸组织负责任的成员，中国一贯坚决反对贸易保护主义，主张普惠包容的经济全球化，致力于通过贸易促进全球发展，缩小南北差距。正如中国常驻世贸组织代表李成钢所说，中国始终是多边贸易体制的坚定维护者、世贸组织改革的主要参与方、全球发展议程的重要推动力。自2001年加入世贸组织以来，中国成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴，对世界经济增长贡献率保持在30%左右，关税总水平由15.3%大幅降至7.3%，贸易自由化和对外开放程度不断提高。中国全面参与世贸组织谈判，推动达成《贸易便利化协定》《信息技术协定》扩围协议，推动完成服务贸易国内规制谈判，所倡导的《促进发展的投资便利化协定》获广泛支持。

当前，世界经济复苏乏力，全球化遭遇逆风，开放合作的国际贸易环境遭受保护主义冲击，各国谋求发展的外部环境正在恶化。面对新形势、新挑战，我们不应忘却以贸易促进经济全球化、为全人类带来福祉的初心。自由贸易是世界经济发展和各国合作共赢的必然要求，以其为核心的经济全球化是不可阻挡的时代潮流，符合世界各国共同利益。展望经济全球化的未来，国际社会应牢记以自由贸易促和平、谋发展的初心，继续维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。正如世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨所言，在建设一个更安全、更包容、更可持续发展的世界这个问题上，贸易可以成为解决方案的一部分。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)