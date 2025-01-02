新华社莫斯科／基辅1月1日电 俄罗斯天然气工业股份公司1月1日发表声明说，因过境协议到期，自莫斯科时间1月1日早8时起终止过境乌克兰向欧洲输送天然气。

声明说，由于乌克兰方面多次明确拒绝续签俄罗斯天然气过境乌克兰输往欧洲的协议，公司在法律和技术层面已不能继续经乌克兰向欧洲输送天然气。

同日，乌克兰能源部在社交媒体“电报”发文说，基辅时间1月1日早7时，出于国家安全利益考虑，乌克兰停止了俄罗斯天然气过境输送服务。乌方就此已向国际伙伴发出正式通知。

乌能源部长加卢先科在“电报”发文说：“我们停止俄罗斯天然气过境乌克兰，这是一个历史性事件。俄罗斯正在失去市场并将遭受经济损失。”

2019年12月，俄罗斯天然气工业股份公司与乌克兰石油天然气公司签署了关于经乌克兰领土输送天然气的协议，协议有效期5年，2024年12月31日到期。2024年，俄罗斯过境乌克兰向欧洲输送了约155亿立方米天然气，约占欧盟国家天然气消费总量的4.5%。

乌总统泽连斯基日前表示不再延长与俄方相关协议，引发斯洛伐克、匈牙利等欧盟成员国对于能源供应的担忧。

《 人民日报 》（ 2025年01月02日 17 版）

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