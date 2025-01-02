本报记者 张慧中

欧盟日前发布了由欧盟委员会联合研究中心和欧洲环境署合作完成的《2024年度欧洲土壤状况报告》。报告指出，欧盟正面临土壤退化难题，每年土壤流失总量预计达10亿吨。报告呼吁欧盟国家增加对土壤研究的投入，提高全社会参与度以共同治理土壤退化。

报告显示，欧盟约有1/4的土地受到水力侵蚀的影响，主要集中在农业用地，预计到2050年这一比例将增加13%—25%。此外，目前有约74%的农业用地土壤出现营养失衡问题。例如，氮过剩正在加剧，而对保持土壤健康至关重要的土壤有机碳正在减少，可能对农作物、生态系统和气候等造成危害。

欧洲环境署网站显示，欧盟约90%的食物、饲料、纤维和燃料生产都来自土壤。土壤退化每年给欧盟造成的经济损失超过500亿欧元。为治理土壤退化，近年来欧盟采取了多项举措。欧盟于2021年11月提出《2030年土壤战略》，设定了到2050年实现土壤健康的愿景和目标。该战略的主要行动措施包括：让可持续土壤管理成为新常态；恢复退化土壤、修复受污染的场地；增加对土壤的研究和数据监测等。2024年4月，欧盟《土壤监测法》在欧洲议会获得通过。该法案是欧盟历史上首部针对土壤的立法，旨在促进土壤可持续利用，并为欧盟在2050年前实现土壤健康提供法律框架。

为支持《2030年土壤战略》等规划的实施，欧盟还提出了“欧洲土壤协议”。该协议主要用于资助在欧盟建立协调一致的土壤健康监测体系；开发和推广可持续土壤管理实践和技术；为管理者和公民提供有关土壤健康的建议和教育等。截至2024年10月，该协议已投资4.35亿欧元，建立了超过100个实验室和1000多个分布在农田、林地、城市当中的土壤监测点。欧盟各成员国也加快开展土壤保护相关研究和数据存储工作。例如，法国每15年在全国2240个土壤监测点进行一次取样，对土壤状况进行定期评估和监测。荷兰于1998年和2018年分别对全国土壤的18项化学、物理和生物指标进行监测，每个省份每年也会对土壤质量进行监测。

欧盟委员会环境、海洋和渔业事务委员辛克维丘斯表示，健康的土壤可以提升防灾能力、实现气候中和、恢复生物多样性和防治荒漠化。比利时布鲁塞尔首都大区负责人阿兰·马龙表示，土壤是人类食物、清洁水源和栖息地的重要来源和组成部分，我们需要更好地保护和恢复土壤，守护好这一宝贵的资源。

（本报柏林1月1日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月02日 17 版）

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