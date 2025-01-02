本报首尔1月1日电 （记者莽九晨）由中日韩合作秘书处发起的“中日韩精神——2025年度汉字”评选结果1月1日揭晓，“未来”以最高票当选。

本次投票活动于2024年11月1日至30日举行，三国共有超过1.5万名网民参与投票，比2023年增加52%。在6个参选词语中，“未来”获得最多票，“友好”和“理解”分列第二、第三。

中日韩合作秘书处秘书长李熙燮表示，“未来”反映了中日韩民众对未来建立更紧密联系的乐观和决心。其意义不仅体现在时间维度上，更象征着创新、合作和共同成长。面对当前诸多挑战，三国在打造共同未来方面潜力巨大、前景广阔。

此次投票是中日韩合作秘书处第三次举办年度汉字评选活动，旨在以汉字这一文化纽带，促进三国间互动和文化交流。2023和2024年活动评选出的年度汉字分别为“和合”和“交流”。

2011年，中日韩三国政府为深化合作，在首尔成立常设国际组织——中日韩合作秘书处。秘书处自设立以来，积极为三国机制化合作提供支持，在经贸、文化、青年、媒体、灾害管理等领域主办众多合作项目，成为三国深化合作的主要平台之一。

《 人民日报 》（ 2025年01月02日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)