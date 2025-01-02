本报记者 谢佳宁

智利氢能协会近日透露，该国预计2025年推出首辆在智利制造的氢能公交车，续航里程可达450公里，最高时速90公里。该协会指出，这一项创新举措将使智利更接近交通领域碳减排目标。智利计划到2045年实现所有陆路货运车辆和城际巴士净零排放，以推动交通运输行业的脱碳进程。

智利地形南北狭长，东部是绵亘的安第斯山脉，西临太平洋。首都圣地亚哥位于山谷中，冬季风少，汽车尾气严重污染环境。近年来，智利政府出台一系列举措推动交通运输业脱碳，大力发展氢能是其中之一。

智利在发展绿氢产业上具有得天独厚的优势，该国南部麦哲伦大区和北部安托法加斯塔大区风能和太阳能资源丰富，为绿氢产业提供了充足的电力保障。2023年，智利政府公布了《2023—2030年绿氢行动计划》，包括81项行动。智利氢能协会称，截至目前该国氢燃料工业项目已达67个，到2025年投资额将达50亿美元。智利政府计划到2050年成为全球绿氢生产大国。

智利政府还大力推动实施国家电动汽车战略。该战略提出，到2045年智利所有在售的陆路货运车辆和城际巴士都将实现净零排放。2017年，圣地亚哥市政府向绿色气候基金提交项目，计划到2025年将电动公交车的比例提高到25%。在政府的积极推动下，该市不但提前完成了任务，还在2023年将电动公交车占比提高至30%，数量超2000辆，并计划在2025年将这一比例提高至50%，达到7000辆。除公共交通外，圣地亚哥多家物流公司已采用电动卡车和电动货车进行运输。

智利媒体评论说，智利大力实施绿色交通政策，凸显了国家对公共交通领域创新和可持续发展的承诺，减少了交通运输业的碳排放。自2013年以来，首都圣地亚哥的空气质量明显好转，空气严重污染天数下降了约70%。此外，纯电动公交车还大幅降低了噪声污染，并降低了运营和维修成本。西班牙纳瓦拉大学商学院发布的报告显示，圣地亚哥的做法“使人们能够获得更清洁、更高效的交通运输服务，让全体市民受益”。由于在绿色交通等领域的出色表现，圣地亚哥已超过阿根廷首都布宜诺斯艾利斯、乌拉圭首都蒙得维的亚、墨西哥首都墨西哥城和巴拿马首都巴拿马城等拉美城市，被评为拉美最智慧的城市。

在智利交通运输业脱碳进程中，中国企业发挥了积极作用。根据智利交通和电信部的数据，比亚迪、福田、金龙、宇通等中国企业成为智利电动公交车的主要供应商。根据智利全国汽车协会的报告，2024年智利累计销售零排放和低排放轻型和中型汽车共16213辆，同比增长96.3%，创历史新高，比亚迪、江淮和奇瑞等中国汽车品牌销量名列前茅。智利交通和电信部副部长达萨表示，中国品牌电动汽车在改善当地民众生活质量的同时，助力智利实现碳减排和碳中和目标。

《 人民日报 》（ 2025年01月02日 17 版）

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