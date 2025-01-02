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“‘一国两制’实践在澳门取得巨大成功”

——访葡萄牙澳门科学文化中心主任门德斯

本报记者  许海林
2025年01月02日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　“澳门回归25年来，发生翻天覆地的变化，在政治、经济、社会、民生各领域创造了令人瞩目的发展成就。具有澳门特色的‘一国两制’实践是澳门保持长期繁荣稳定的最佳制度安排。”葡萄牙澳门科学文化中心主任卡门·阿马多·门德斯日前在接受本报记者专访时表示。

　　澳门科学文化中心是葡萄牙科学技术和高等教育部下属公共机构。该中心开设了有关中国语言、历史、艺术、音乐等方面课程，并就葡中交往史进行大量学术研究，出版了多部专著。

　　门德斯曾在澳门大学任教5年，对澳门的发展变化感触颇深。“‘一国两制’实践在澳门取得巨大成功。尤其是澳门历史文化得到了很好的传承和保护，‘澳门历史城区’被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》。”门德斯说，在“一国两制”下，澳门发挥独特优势、强化内联外通，尤其是旅游业蓬勃发展，对澳门经济和民众生活产生了非常积极的影响。

　　“澳门科学文化中心致力于成为葡中交流合作平台。”门德斯向记者介绍，该中心与中国驻葡萄牙大使馆等保持密切合作，推动葡中之间的科技合作交流。2018年，习近平主席对葡萄牙进行国事访问期间，葡中双方同意深化两国在数字经济等科技创新领域的合作，签署关于“中葡科技2030”伙伴关系的谅解备忘录，在地球和海洋观测、空间、纳米与先进材料、能源、生命科学、生物工程学、中国传统医学等领域加强合作。门德斯表示，通过这次访问，澳门科学文化中心与中国多个机构的联系得到加强，促进了双方在文化遗产、科技等重点领域的合作。

　　2024年是中葡建交45周年，也是澳门回归25周年，澳门科学文化中心举办了一系列纪念活动，中葡法律、语言、文化、教育等领域人士参与其中。门德斯期待未来与澳门开展更多、更丰富的交流与合作，“中心将发挥自身平台优势，继续向葡萄牙民众传播有关澳门的信息和知识，持续加强葡中在科学、教育和文化领域合作，为推动葡中关系向前发展作出更大贡献”。

　　（本报马德里电）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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