新的一年，中国将满怀信心、不惧挑战，继续在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大，努力书写时和岁丰、繁荣昌盛的发展新篇章，为世界和平发展作出更大贡献

“中国式现代化的新征程上，每一个人都是主角，每一份付出都弥足珍贵，每一束光芒都熠熠生辉。”在二〇二五年新年贺词中，习近平主席深情回顾过去一年中国共产党团结带领中国人民走过的不平凡历程，汇聚全体中华儿女团结奋斗的强大合力，让世界看到中国以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的坚定决心和信心。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对国内外形势带来的挑战，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，沉着应变、综合施策，出台一系列政策“组合拳”，扎实推动高质量发展，顺利完成全年经济社会发展主要目标任务，国内生产总值预计超过130万亿元，中国式现代化迈出新的坚实步伐。肯尼亚《旗帜报》网站报道认为，中国的发展故事“是一个通过齐心协力和坚定决心得以实现的愿景”。日前公布的第五次全国经济普查数据显示，中国经济总量稳居世界第二，五年来对世界经济增长的贡献率平均在30%左右，是全球经济发展的最大增长源。国际社会对中国经济航船行稳致远充满信心，认为“在充满不确定性的时代，中国经济的韧性犹如一座希望的灯塔”。

向“绿”而行、向“新”而行，中国不断书写高质量发展新篇章。绿色低碳发展纵深推进，美丽中国画卷徐徐铺展；因地制宜培育新质生产力，新产业新业态新模式竞相涌现。塔克拉玛干沙漠实现3000多公里生态屏障全面锁边“合龙”，新能源汽车年产量首次突破1000万辆。英国《金融时报》日前报道指出，中国新能源汽车销量2025年预计将首次超过传统燃油汽车，这将是一个“历史性拐点”。世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》显示，中国在全球的创新力排名上升至第十一位，是10年来创新力上升最快的经济体之一。国外媒体认为，“中国高度重视创新发展与现代化建设，这不仅显著增强了其在全球经济格局中的竞争实力，更使其在那些引领未来走向的新兴产业领域中脱颖而出”。

家事国事天下事，让人民过上幸福生活是头等大事。神州大地，百姓生活多姿多彩，无数劳动者、建设者、创业者，都在为梦想拼搏，充分彰显只有坚持以人民为中心的发展思想，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，才会有正确的发展观、现代化观，才能汇聚成新时代中国昂扬奋进的洪流。“中国的现代化进程不仅仅是物质财富的积累，更植根于以人为本的理念。”孟加拉国《闪电报》网站报道说，中国式现代化的成果已经转化为普通民众生活质量的切实改善。

“我们乘着改革开放的时代大潮阔步前行，中国式现代化必将在改革开放中开辟更加广阔的前景。”中国共产党二十届三中全会胜利召开，吹响进一步全面深化改革的号角。2025年是“十四五”规划收官之年。中国将坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，实施更加积极有为的政策，聚精会神抓好高质量发展，推动高水平科技自立自强，保持经济社会发展良好势头，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

岁序更替，盛景维新。新的一年，中国将满怀信心、不惧挑战，继续在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大，努力书写时和岁丰、繁荣昌盛的发展新篇章，为世界和平发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2025年01月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)