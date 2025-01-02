新华社北京1月1日电 综合新华社驻外记者报道：2025年来临之际，多国领导人发表新年贺词，呼吁民众团结应对挑战，共同创造和平与发展的未来。

马来西亚总理安瓦尔表示，作为2025年东盟轮值主席国，马来西亚将致力于以公平公正方式推动地区发展。他强调，当前复杂的国际局势要求东盟重新定位角色与前进方向。马来西亚将以“包容与可持续”为主题，团结地区力量，共同推动地区国家实现可持续发展。

韩国代总统崔相穆说，韩国正面临“前所未有的严峻局势”，政府将尽全力稳定国政运行。他说，政府将与国会、朝野政党等展开深度沟通，为眼前诸多难题寻求解决方案。政府会尽力在国防、外交、经济、社会等各方面维护稳定，让民众安心。政府还将与主要国家进行密切沟通，维护韩国国家利益。

日本首相石破茂说，日本正面临严重的人口减少问题，导致经济活力逐步下降。日本将启动“地方创生2.0”，纠正资源过于向东京集中的问题，将富有吸引力的地方与大城市连接起来，打造一个能实现多样化国民幸福的日本。此外，日本将推进向“由加薪与投资引领的增长型经济”转型，并致力于构建能带来安心感的社会保障制度。

俄罗斯总统普京表示，过去25年，俄罗斯发生许多具有历史性意义的重大事件，设立并完成许多远大目标，“成功应对最艰巨的挑战”。“尽管还有很多问题有待解决，但我们有理由为已取得的成就自豪。”普京没有直接提及乌克兰危机，但称赞俄罗斯军人“勇敢”，是“真正的英雄”。他还宣布，俄罗斯将2025年定为“祖国保卫者年”，以纪念卫国战争胜利80周年。

乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰有能力实现公正和平，感谢乌人民过去一年“有尊严地经受住一切困难”。“在新一年的每一天，我们必须为一个足够强大的乌克兰而战。因为只有这样的乌克兰才能被尊重和倾听，不论是在战场上还是在谈判桌上。”泽连斯基表示，乌克兰加入欧盟的道路不可逆转，“有一天，乌克兰还将加入北约”。“我们知道和平不会作为礼物送给我们，但我们会尽一切努力阻止俄罗斯并结束战争。”

“我们已经圆满完成2024年的工作。我们在年初制定的所有目标都已实现。”阿塞拜疆总统阿利耶夫强调了国家在2024年取得的经济增长和社会进步。他说，在阿首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）取得成功，这是阿塞拜疆国际威望不断提高的生动证明。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫指出，“新乌兹别克斯坦”理念正逐步成为现实，乌兹别克斯坦国际地位不断提升。他宣布2025年为环境保护与绿色经济年，主要目标是实现经济与环境之间的可持续平衡，并为企业创造更多发展机会。

法国总统马克龙说，国际局势动荡不安，“欧洲自身安全与防务不能再由别国代理，没有安全就没有繁荣，法国将凭借外交和军事力量有所作为”。马克龙呼吁，在科学、思想、技术、工业、农业、能源、生态等领域实现“欧洲觉醒”。马克龙还表示，巴黎奥运会和残奥会成功举办是法国国民难忘的记忆。他呼吁国民在新的一年更加团结。

意大利总统马塔雷拉希望新的一年给全世界带来“真正的和平”。他说，全球范围内的诸多冲突和挑战使新年这个日子蒙上阴影，成千上万平民受害者陷入持续不断的战争中，实现和平的紧迫性前所未有。

波兰总统杜达说，在当下的动荡时代，和平与自由并非是一劳永逸的，需要每天去争取。乌克兰危机“必须以公正的和平结束，确保未来不会爆发另一场可能更大的冲突”。

埃及总统塞西表示，祝愿2025年国家繁荣进步，“希望我们所有的愿望和抱负都能实现。我们将继续携手努力，为和平与稳定的未来而努力”。

乍得总统穆罕默德·代比表示，乐见第一批驻扎在乍得的法国部队撤离，其他法国部队将陆续撤出，直至2025年1月31日全部撤出。“在外交领域，我们努力加强与兄弟友好国家以及伙伴机构的关系”。

加蓬过渡总统恩圭马总结了过渡政府在推动包容性全国对话、改革国家机构和启动多项基础设施项目等方面取得的成就。他说，加蓬将以“自由透明的选举”结束过渡时期，如期举行总统选举，希望所有符合条件的公民积极参与选民登记。

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