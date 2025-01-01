新华社北京1月1日电 题：传递信心 共创未来——习近平主席新年贺词引发国际社会热烈反响

新华社记者孙丁 何毅 谢琳

新年前夕，国家主席习近平发表二〇二五年新年贺词。多国人士和海外华侨华人在接受新华社记者采访时表示，习近平主席的新年贺词全面总结过去一年中国扎实推动高质量发展取得的丰硕成果，向世界展现在新时代新征程上推进中国式现代化的决心和信心。在变乱交织的世界中，中国积极推动全球治理变革和全球南方团结合作，展现负责任大国担当。世界各国应以宽广胸襟超越隔阂冲突，以博大情怀关照人类命运。中国愿同各国一道携手构建人类命运共同体，共同开创世界的美好未来。

坚持人民至上 扎实推动高质量发展成果丰硕

“习近平主席发表的新年贺词涵盖经济、社会、政治、外交等各个领域，既宏大深邃，又务实具体。”塞内加尔通讯社社长莫马尔·迪翁格说，“从‘中国碗装了更多中国粮’到‘基础养老金提高了’，习近平主席提到的这些具体成果均体现了以人民为中心的发展思想，表明中国推动高质量发展的最终目的是让人民幸福安康。”

日本无限合同会社首席经济学家田代秀敏说，“对大家关心的就业增收、‘一老一小’、教育医疗等问题，我一直挂念”，习近平主席新年贺词中的这句话让他印象深刻，这表明习近平主席高度重视民生问题。田代秀敏表示，过去一年，中国实施一系列积极经济政策措施，努力推动创新，以高水平对外开放推动高质量发展，让中国高质量发展惠及全球。

“习近平主席新年贺词让我感受最深的一点是信心。”埃及中国事务专家阿米尔·塔马姆说，“在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大”的话语，生动描述了中国有效应对多重挑战、取得丰硕发展成果，“国内生产总值预计超过130万亿元”彰显中国经济政策卓有成效，对全球经济复苏贡献巨大。

“绿色低碳发展纵深推进，美丽中国画卷徐徐铺展”“因地制宜培育新质生产力，新产业新业态新模式竞相涌现”……习近平主席新年贺词中描述的美好发展图景令巴基斯坦开伯尔-普什图省投资与贸易委员会前首席执行官哈桑·达乌德·布特十分赞赏。“中国已成为应对气候变化、推进绿色低碳发展的全球引领者。中国正以前所未有的力度和规模推动创新，并乐于与其他国家特别是发展中国家分享成功经验。”他说。

“国家强大是人民最好的新年礼物。”曾多次访华的《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫说，习近平主席的新年贺词表明，新质生产力助推中国实现高质量发展。“中国新能源汽车产业规模再上新台阶，中国在集成电路、人工智能、量子通信、航空航天、深海和极地探索等领域取得许多举世瞩目的成就。这些都表明，中国新质生产力的发展正在破茧成蝶。”他说。

许多海外华侨华人表示，习近平主席的新年贺词让他们感到自豪和振奋。南非全非洲中国和平统一促进会会长徐长斌说，在南非侨胞一直关注祖国发展以及出台的一系列重大利民政策，为同胞们拥有满满获得感由衷感到高兴。加拿大渥太华中国统一促进会荣誉会长赵炳炽说，看到祖国过去一年在高新科技领域的突破与成就，他们更加自信自豪。泰国博仁大学国际事务处处长王波说，中国以高水平开放推进高质量发展，也为包括泰国在内的世界各国提供现代化发展的新机遇。

彰显大国担当 为世界和平稳定注入正能量

“当今世界风云变幻，地缘政治格局愈发脆弱，国际和平稳定受到威胁。中国倡导多边主义与开放合作，是维护国际稳定的重要力量。”法国巴黎法中友好协会副主席利亚齐德·本哈米说，在推动全球治理体系变革进程中，中国积极支持发展中国家在国际舞台上发出更响亮声音。“全球南方崛起势不可挡。中国作为全球南方的一员，正积极主动承担更多责任。”

“习近平主席的新年贺词充满智慧和热情，展现负责任大国的务实、自信和担当。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，2024年中非合作论坛北京峰会成功举办，为非中合作注入新动能，期待未来非中合作取得更多成果。共建“一带一路”倡议已在包括尼日利亚在内的世界各国开花结果，这充分表明在变乱交织的时代里，中国为建设更加平等有序、普惠包容的世界作出了贡献。在深化全球南方团结合作方面，中国发挥着不可替代的作用。

2024年底，中吉乌铁路项目正式启动，共建“一带一路”合作再传喜讯。乌兹别克斯坦科学院国家与法律研究所高级研究员纳扎罗夫说，中吉乌铁路将填补沿线地区跨境运输网络的空白，有助提升中亚国家在全球供应链中的地位。中国推进高水平开放，为中亚地区带来更多经济发展机遇，尤其是在基础设施建设和技术创新领域。

“习近平主席的新年贺词彰显中国积极引领全球南方合作。”柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说，中国在上合、金砖、亚太经合组织、二十国集团等多边场合积极发声，提出中国主张，践行多边主义，促进国际合作，助力创造公正和平等的环境。“习近平主席新年贺词向世界传递一个信息，即中国愿与每一个希望促进和平发展的国家开展合作，为促进全球共同发展与繁荣而努力。”

西班牙“知华讲堂”名誉主席马塞洛·穆尼奥斯说，面对地区动荡冲突，中国坚定做和平的力量，坚守多边主义、公平正义、开放合作的正道，主张通过对话谈判消除国与国之间的冲突，是“当今世界多边主义和开放合作的坚定支持者以及联合国作为最权威国际机构的坚定捍卫者”。

日本山口大学名誉教授纐缬厚说，当今世界面临战争等诸多挑战，而中国积极为恢复世界和平奔走。“对中方积极推动俄乌、巴以停火止战的外交努力，我们热情支持。2025年，我们期待中国在推动有关冲突方和平谈判方面发挥更大作用。”

关照人类命运 携手共创世界美好未来

习近平主席在新年贺词中指出，世界百年变局加速演进，需要以宽广胸襟超越隔阂冲突，以博大情怀关照人类命运。中国愿同各国一道，做友好合作的践行者、文明互鉴的推动者、构建人类命运共同体的参与者，共同开创世界的美好未来。

“习近平主席的新年贺词着眼人类未来，展现全球视野。”意大利中国友好关系协会主席玛丽亚·阿佐利纳说，“习近平主席呼吁世界各国深化友好合作、共同应对全球性挑战。全世界应更加紧密地团结起来，迎接新一年的挑战。”

美中航空遗产基金会主席杰弗里·格林表示，习近平主席新年贺词传递的乐观精神让他深受触动。“中国愿同各国一道，共同开创世界的美好未来。我认为这是习近平主席新年贺词向世界传递的最重要信息，体现了他作为大国领导人对世界和平与发展的坚定承诺。”

美中公共事务协会会长滕绍骏指出，中国式现代化注重包容性、科技创新和可持续发展，为其他发展中国家提供有益经验；中国积极参与全球治理，提供可持续发展解决方案，推动合作共赢，为全球繁荣发展贡献了智慧和力量。2025年是“十四五”规划的收官之年，期待中国顺利完成目标，推动经济社会全面高质量发展，为世界带来更多发展机遇。

俄罗斯国际事务委员会总干事伊万·季莫费耶夫认为，中国式现代化具有全球吸引力，以合作实现互利共赢为目标，不以牺牲他国利益为代价。“我认为，中国式现代化将给全球南方国家创造共同发展机遇。”

“习近平主席提出构建人类命运共同体理念，展现了中国领导人的远见卓识和人文情怀。”黎巴嫩丝绸之路研究院院长瓦里夫·库迈哈说，中国提出了包括全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议在内的一系列倡议理念，表明中国愿与世界各国携手实现可持续发展，致力于建设一个更加公平、公正、繁荣、包容的世界。

阿根廷社会学家马塞洛·罗德里格斯表示，构建人类命运共同体是伟大的理念。在世界百年变局加速演进的背景下，中国提出共建“一带一路”倡议、三大全球倡议，为全球发展注入更多稳定性和正能量，期待中国智慧和中国方案为促进人类发展进步和国际公平正义作出更多贡献。

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