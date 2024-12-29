2024年12月28日，“光影之旅—喀什的璀璨视界”国际摄影展在喀什博物馆启幕。展览由新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室主办，喀什地区行政公署新闻办公室、中国外文局中国对外书刊出版发行中心承办，中央美术学院担任学术支持。新疆维吾尔自治区党委宣传部副部长陈雪亮，喀什地委委员、宣传部部长窦雪梅，加拿大纪实摄影师龙奇，来自中国外文局中国对外书刊出版发行中心、中央美术学院以及喀什政府、摄影、媒体等各界代表出席开幕式。喀什地委宣传部常务副部长李进爱担任主持。

陈雪亮在致辞中表示，摄影是国际传播的重要媒介，沟通世界的重要手段，也是文化交流、文明互鉴的重要载体。此次国际摄影展用镜头呈现多姿多彩的喀什，讲述新时代的喀什故事，展示日新月异的喀什，反映出生活在这片土地上各族民众的幸福生活。从这些作品中，我们可以看到，每一张照片都记录着新时代喀什的变化和进步，都包含着一个个充满人间烟火的感人故事，都传递着爱好和平的人民共同谱写美好未来的生动实践。希望以此次国际摄影展为契机，举行一系列文明交流互鉴的活动，打造交流互鉴平台，推动不同文明交流对话和谐共生，展示和传播文明之美。

作为摄影师代表，加拿大纪实摄影师龙奇在发言中分享了自己的独特感悟，他认为相较壮美风光，新疆的人民是最美的风景。他们友善好客，充满活力，从一同分享滋味醇厚的美食，到跨越语言障碍交流彼此的故事。他越发意识到，摄影远不止是一种视觉媒介，更是搭建在不同文化之间的桥梁，是沟通彼此心灵的艺术。

中国外文局中国对外书刊出版发行中心重大项目部主任王凤娟作为策划总监介绍展览基本情况，此次展览邀请了来自中国、加拿大、克罗地亚、法国、韩国、荷兰等6个国家的15位国际摄影师深入喀什地区12个县市，以独特视角与细腻观察呈现多姿多彩的喀什，讲述新时代的喀什故事。这些作品不仅是喀什人民现实生活的映照，更是对“幸福的喀什人民就是最璀璨的风景”的生动阐释。

此次展览精选160幅作品，以人文展线和专题组图相结合的形式呈现。专题组图分为“大地颂歌”“沙海织绿”“古韵今风”“传承守艺”“创新逐梦”“向上少年”等6个展区，旨在用影像讲述喀什的自然生态之美、人文交流之美、开放发展之美，让每一位观众都能真实领略璀璨喀什的魅力。

中国摄影家协会副主席杨越峦为塔什库尔干塔吉克自治县大同乡小学的师生们拍摄纪念照片并制作成画册。开幕式现场，举办了画册的赠予仪式。

据悉，本次展览将持续至 2025年3月30日，线上通过脸书、照片墙、抖音等海外社交平台持续传播推广。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)