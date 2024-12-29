新华社北京12月29日电 题：聚合力、谋共赢——“全球南方”成为经济全球化中坚力量

新华社记者邓茜

当前，全球南方声势卓然壮大，在全球发展中作用日益凸显。

这一年，世界形势变乱交织、地缘冲突、人道主义等多重危机频发，逆全球化时有加剧，全球合作与世界经济前景面临挑战。

这一年，全球南方合作发展成为复杂局势中的可贵亮色。“大金砖合作”开局起步、打造“上合组织+”新平台、非洲联盟（非盟）亮相二十国集团（G20），全球南方国家携手向前，更加广泛地参与全球多边合作机制，为世界经济发展、全球经济治理改革贡献力量。

在全球南方合作中，中国始终坚持开放发展，引领全球南方团结自强，在美西方推行保护主义、大搞“脱钩断链”的背景下，为全球化建立新链接、注入新动力、带来新气象。

稳定增长 全球南方为世界经济增长担当主引擎

2024年，世界经济重心继续向全球南方转移。巴西《论坛》杂志网站日前报道，金砖国家预计将引领2024年全球经济增长，贡献远高于发达国家。

近年来，虽然全球遭遇地缘冲突、世纪疫情、经济困境等多重挑战，发展中国家和新兴经济体仍然在全球化浪潮中实现群体性崛起，如今全球南方占世界经济比重已提升到40%以上。

金砖国家是全球南方的“第一方阵”。根据英国橡果宏观咨询公司公布的统计数据，以购买力平价计算，扩员前的金砖国家国内生产总值（GDP）已经超过七国集团。扩员后的金砖国家占全球人口近一半、全球贸易五分之一，成为推动世界经济前行的重要力量。

全球南方在全球经济中不仅分量举足轻重，增速也显著领先。国际货币基金组织（IMF）10月发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2024年全球经济增长3.2%，其中发达经济体经济增长预期为1.8%，新兴市场和发展中经济体经济增长预计4.2%。

与此同时，全球南方日益注重提升经济发展质量。在全球技术革命中，全球南方国家在绿色低碳转型和数字经济领域显现出巨大发展潜力。

2024年以来，泰国、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家积极吸引新能源汽车投资，致力于构建产业生态系统、融入全球供应链；南非、纳米比亚、科特迪瓦等非洲国家推进光伏、电池储能等项目建设，推动清洁、经济、可靠的能源供应。在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）推动下，东盟地区数字经济和绿色经济蓬勃发展。越来越多的中亚、非洲国家也将数字经济作为驱动发展的新引擎。沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美公司）总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔曾坦言，未来的全球能源转型叙事“将越来越多地由南方国家书写”。

开放发展 全球南方为经济全球化转型带来新动能

图发展谋振兴，是广大发展中国家的共同诉求。在逆全球化、贸易保护主义抬头的大背景下，世界需要更加坚定经济全球化信心。通过高质量共建“一带一路”、打造“大金砖合作”等，全球南方国家日益为新型全球化注入新动能。

数十年来的发展证明，经济全球化有利于资源和生产要素在全球的合理配置，有利于资本和产品的全球性流动，有利于科技的全球性应用，有利于参与各方实现共赢。面对近年涌现的全球化逆流，全球南方国家积极开展多边合作，以实际行动持续推动全球化。

2024年，非洲各国加快大陆自贸区建设步伐，非洲经济一体化和区域经济融合发展加速推进；南方共同市场（南共市）国家与欧盟宣布达成自贸协定，有望创造7亿人口市场融合的巨大机遇。共建“一带一路”硕果累结，从铁路到港口，从电力到通信，一项项新成果、新进展点亮全球共同发展之路，为全球南方带去发展振兴的希望。

作为全球南方一员，中国倡导普惠包容的经济全球化，始终展现开放胸襟，以实际行动为全球南方带来增长动能。自2024年12月1日起，中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。

作为市场主体，中国企业不断参与全球南方合作，以具体实践推动经济全球化和工业化进程。德国管理咨询公司罗兰贝格全球管委会联席总裁丹尼斯·德普（中文名：戴璞）表示，中国企业正日益参与到全球不同地区的工业化进程中，尤其是在全球南方国家；不仅推动欧洲的工业基础建设，还为中东、东南亚、南亚、中亚以及非洲等工业化需求迫切的地区提供支持。

携手共进 全球南方为完善全球治理带来新气象

中国国家语言资源监测与研究中心日前发布“2024年度中国媒体十大流行语”，“全球南方”赫然在列。不仅如此，这一年，全球南方作为国际关系领域的新兴语汇在全球媒体报道中被广泛提及和关注。全球南方正在积极参与和改变全球发展叙事。

2024年，“大金砖合作”开局起步，吸引越来越多国家踊跃参与；亚太经合组织领导人非正式会议在秘鲁召开，各方一致支持中国2026年亚太经合组织主办权；二十国集团（G20）峰会在巴西举行，以“构建公正的世界和可持续的星球”为主题，以“消除饥饿贫困”为首要议题，反映了全球南方对于实现发展繁荣、逐梦现代化的追求和渴望；第79届联大一般性辩论中，南方国家代表发出要平等、要发展、完善全球治理的强烈呼声。全球南方在全球政治经济体系中影响力日益上升。

西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯表示，金砖国家代表全球南方国家最广泛的利益交集，被寄予推进全球治理改革的期望。金砖国家自成立以来致力于维护多边主义，成为在国际事务中具有稳定影响力的积极力量，吸引了越来越多国家的参与和关注。

中国始终践行真正的多边主义，提出全球南方开放包容合作倡议，宣布支持全球南方合作八项举措，为全球南方国家争取发展权益。在中国倡议推动下，《二十国集团领导人里约热内卢峰会宣言》首次明确“帮助发展中国家更好融入全球产业链、价值链和供应链，加快发展中国家工业化和现代化进程”，为全球南方更好发展创造有利条件。

环顾全球，百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，推进全球治理改革道阻且长。但只要全球南方国家携手合作，团结自强，全球南方必将为改革和完善全球经济治理带来新气象。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)