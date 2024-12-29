新华社首尔12月29日电 朝中社29日报道，朝鲜劳动党12月23日至27日在平壤召开第八届中央委员会第十一次扩大全会。全会总结2024年党和国家政策执行情况并制定2025年工作发展方向和方略。朝鲜劳动党总书记金正恩主持全会。

报道说，全会表决通过了2024年政策执行情况总结及2025年奋斗方向、新的地方发展政策与今后任务、2024年度国家预算执行情况和2025年度国家预算案以及组织人事问题等多项议程。

据报道，金正恩就2024年工作情况指出，朝鲜开展针对洪涝灾害的大规模救灾重建工程，国家经济保持稳定增长势头并取得实际成果，地方发展政策取得首批成果，建设自卫国防力量方面取得突出成就。

金正恩就2025年工作总方向指出，要全面加快推动朝鲜的国民经济增长，有效完成经济增长目标，给人民生活带来实际变化。农业部门要完成粮食生产目标，轻工业部门要着力改善基础副食品和日用必需品质量。

金正恩强调，为保障朝鲜长远国家利益与安全，应强力落实“最强硬的应对美国战略”，并同友好国家积极发展关系。

金正恩还就防务政策指出，朝鲜要还击美国及其随从势力对朝的军事挑衅，推动国防科技和防卫产业发展并升级自卫性战争遏制力。

报道还说，全会作出多项组织人事任免，朴泰成被补选为朝鲜劳动党中央委员会政治局常务委员会委员并被任命为朝鲜内阁总理。朝鲜外务相崔善姬被补选为朝鲜劳动党中央委员会政治局委员。

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