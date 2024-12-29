宿亮

新华社北京12月29日电 题：美国“芯片战”的枉费心机与一错再错

新华社记者宿亮

“我们不能允许中国获得我们最尖端的技术……我们将不惜一切代价保护美国人，包括扩大出口管制。”

“试图（通过出口管制）阻止中国是枉费心机……”

围绕对中国先进芯片和相关制造设备进行出口管制，美国商务部长吉娜·雷蒙多2024年4月和12月发出了如此截然相反的声音。这是为什么？事实上，叫嚣管制和否定管制，都是美国政客衡量政治利益的结果。美方出于国内政治需要和一己私利，打压中国芯片产业，只会扰乱和扭曲全球芯片产业链供应链，损害美国企业和消费者的利益。

“枉费心机”

雷蒙多近日接受美国媒体采访时表示，拜登政府提出的《芯片与科学法案》（芯片法案）通过联邦政府给予芯片企业巨额补贴，鼓励国内创新，有助于“打败中国”。与此相比，出口限制只是中国技术进步的“减速带”，是“枉费心机”。

美国2022年出台芯片法案，旨在通过巨额产业补贴和遏制竞争等条款，推动芯片制造“回流”本土。

美国总统拜登把芯片法案视为重要“政治遗产”，甚至将这一法案及其他立法标榜为“罗斯福新政以来对美国最重要的投资”。不过，当选总统特朗普威胁废除芯片法案，主张用高关税取代，迫使产业“回流”，而不是用巨额补贴“让他们白白来这里建厂”。

作为芯片法案的游说者和执行者，雷蒙多希望保住法案，也希望延续自身在美国政坛影响力，因而不遗余力突出芯片法案作用。

本月7日，雷蒙多在加利福尼亚州参加里根国防论坛时公开喊话特朗普，称废除芯片法案“可怕”“鲁莽”。雷蒙多表示，关税的确有作用，但“不能替代芯片法案”。她说，出口管制是“拽中国衣服”，让中国“慢下来”，芯片法案让美国“跑更快”。

值得注意的是，就在雷蒙多在卸任前期力撑芯片法案的同时，唯一一家既设计又制造先进芯片的美国企业英特尔却不得不进行史上最大规模裁员、暂停向股东派息。英特尔从芯片法案中获得近60亿美元补贴，却用事实证明，这一法案没让自己“跑更快”。

“用一个错误解决另一个错误”

作为美国商务部长，雷蒙多没少“拽中国衣服”，在推动出口管制上频频出招。

2022年10月和2023年10月，美国商务部工业与安全局两次出台针对中国先进芯片和芯片制造设备的出口管制措施，意在全面打压中国半导体行业先进制程能力。

2024年以来，美国先后对华启动半导体供应链审查、将出口限制扩大到消费电子领域、要求盟友参与对华出口限制、将更多中国实体增列至出口管制实体清单、对中国成熟制程芯片发起301调查……

事实上，美国商务部的目的一直很明确，即确保美国在全球的经济和技术霸权。在这一目的驱使下，雷蒙多区分了“防御战略”和“进攻战略”。所谓“防御”，主要包括通过出口管制阻止中国获取先进芯片；所谓“进攻”，主要包括以芯片法案等确保芯片在美生产。

在此背景下，美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国企业实施单边霸凌，是典型的经济胁迫行为，严重破坏国际经贸秩序。长期以来，这些措施扰乱和扭曲全球芯片产业链供应链，损害的是包括美国企业和消费者在内的全球整个行业的利益。

芯片制造原本是一项全球化产业，通过跨区域产业链供应链，形成相互协作的高效运转格局。出口管制和芯片法案都是逆全球化潮流和反产业发展规律的行为。

分析人士认为，美国此前单方面挑起对华经贸摩擦，动摇了全球供应链；如今动辄出口管制和鼓励“回流”，是“用一个错误解决另一个错误”，其本质不过是一种为一己之私的政治操弄。

“朝自己的脚开枪”

从某种程度上，雷蒙多口中的“枉费心机”代表了美国政客的普遍心态。他们的所作所为，不仅不能限制中国芯片产业发展，反而是“朝自己的脚开枪”，给美国企业带来困难。

中国海关总署数据显示，2024年前11个月，中国集成电路出口首次突破万亿元人民币，同比增长20.3%。另外，从营收和市场份额看，中国芯片制造商的地位不断提升。在美国多年来持续打压下，中国芯片产业表现出强大创新动力和发展韧性，持续发展壮大的趋势愈发明显。

从更大范围来看，美国对中国实施的所谓“技术脱钩”也没有阻止中国发展脚步。世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》显示，中国在全球的创新力排名较去年上升1位至第11位，是10年来创新力上升最快的经济体之一。

与此形成鲜明对比，越来越多美国芯片企业感受到发展困境。美国半导体行业协会表示，“过度和单方面出口限制”扼杀了美国企业的竞争能力。

谷歌公司前首席执行官埃里克·施密特日前接受媒体采访时表示，美国“一直试图让中国放慢脚步”，但“不是很成功”。施密特说，美国在半导体设计领域领先，但仍依赖于与中国制造业交织在一起的全球供应链。

英国《经济学人》周刊则认为，芯片法案的确推动一些企业在美国建设芯片厂，但这些新的生产设施比在其他地方“修建时间更长、运行成本更高、规模更小”。在全球整体需求下滑时通过人为刺激增加产能，违反了芯片行业的周期规律，可能产生负面后果。

更为重要的是，越来越多全球企业认识到，强行与中国进行技术“脱钩”，以“阵营对抗”取代技术合作，对全球芯片产业进步和自身发展都会是巨大损失。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)