人民网约翰内斯堡28日电 （记者 邹松）达之路桑给巴尔国际马拉松赛28日在桑给巴尔石头城开赛。此次赛事由达之路集团、坦桑尼亚驻华大使馆、桑给巴尔政府和坦桑尼亚国家旅游局等联合主办，吸引了来自全球的3000余名马拉松爱好者和跑步健身爱好者参赛。中国驻桑给巴尔总领事李强华亲自发令，标志着赛事正式启动。

本届赛事以“跑向更好的生活”为主题，旨在推动健康生活理念和健身文化的传播，进一步推动中坦两国民间交流与合作，成为中坦友好合作的新亮点。

值得一提的是，赛事期间，由淮安市派遣的第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队全程提供医疗保障，确保比赛安全顺利进行。队员们携带了心脏除颤器（AED）、创伤药品等医疗物资，并配备专业医疗人员，随时应对可能发生的突发情况。医疗队的工作人员在赛事现场设立了多个急救站，为参赛选手提供紧急救援和医疗服务。

参赛者纷纷表示，医疗队的专业保障让他们更放心地投入到比赛中，也让赛事更加顺利。通过这次马拉松，选手们不仅挑战了自己的极限，还更加理解了健康和积极生活方式的重要性。

达之路桑给巴尔国际马拉松赛开赛。中国援桑医疗队供图

中国援桑医疗队为赛事提供医疗保障。中国援桑医疗队供图

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