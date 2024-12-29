打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国援桑医疗队为马拉松赛事做医疗保障 

2024年12月29日09:57 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网约翰内斯堡28日电 （记者 邹松）达之路桑给巴尔国际马拉松赛28日在桑给巴尔石头城开赛。此次赛事由达之路集团、坦桑尼亚驻华大使馆、桑给巴尔政府和坦桑尼亚国家旅游局等联合主办，吸引了来自全球的3000余名马拉松爱好者和跑步健身爱好者参赛。中国驻桑给巴尔总领事李强华亲自发令，标志着赛事正式启动。

本届赛事以“跑向更好的生活”为主题，旨在推动健康生活理念和健身文化的传播，进一步推动中坦两国民间交流与合作，成为中坦友好合作的新亮点。

值得一提的是，赛事期间，由淮安市派遣的第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队全程提供医疗保障，确保比赛安全顺利进行。队员们携带了心脏除颤器（AED）、创伤药品等医疗物资，并配备专业医疗人员，随时应对可能发生的突发情况。医疗队的工作人员在赛事现场设立了多个急救站，为参赛选手提供紧急救援和医疗服务。

参赛者纷纷表示，医疗队的专业保障让他们更放心地投入到比赛中，也让赛事更加顺利。通过这次马拉松，选手们不仅挑战了自己的极限，还更加理解了健康和积极生活方式的重要性。

达之路桑给巴尔国际马拉松赛开赛 中国援桑医疗队 供图

达之路桑给巴尔国际马拉松赛开赛。中国援桑医疗队供图

中国援桑医疗队为赛事提供医疗保障 中国援桑医疗队 供图

中国援桑医疗队为赛事提供医疗保障。中国援桑医疗队供图

(责编：曹欣悦、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部