人民网曼谷12月28日（记者孙广勇）12月26日晚，泰中记者协会年会暨洋河梦之蓝与泰国媒体交流之夜在曼谷绿宝石酒店盛大举行。这场以 “品味东方，共享未来” 为主题的文化盛宴，吸引了泰国政府官员、中泰两国媒体代表、文化界人士及商界精英，知名艺人及网红逾百人齐聚一堂，共同推动中泰文化交流与合作迈向新高度。

泰中记者协会主席甘蓬在致辞中对本次活动给予高度评价。他指出，中国文化与泰国传统文化在价值观和仪式感上有许多共通之处，这样的文化交流活动，不仅拉近了两国人民的距离，也为未来的深度合作创造了良好条件。

中泰两国地缘相近，文化相通，友谊深厚。此次活动不仅展示了中国白酒的独特魅力，也为两国文化交流提供了新契机。希望通过洋河梦之蓝这一代表性产品，让更多泰国朋友深入了解中国白酒文化，同时也期待从泰国文化中汲取智慧，为洋河股份的国际化注入新的动力。

泰国知名艺人韩冰在活动中表示，近年来泰中两国在经贸和文化等领域的合作日益密切，此类文化交流活动为两国友谊注入了新的活力，也进一步深化了彼此的文化联系。

活动现场，嘉宾们在悠扬的中国传统乐曲中畅叙友谊，共话合作。通过互动环节和品鉴体验，来宾们不仅深入了解了中国白酒文化的独特魅力，也感受到文化交融的深远意义。此次活动进一步加深了中泰两国人民的理解与认同，为两国友好关系的未来发展注入了新的动力与活力。

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