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纽约州长要求调查黑人囚犯死亡事件

2024年12月29日09:39 | 来源：新华网
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　　新华社纽约12月28日电（记者夏林）美国纽约州州长凯茜·霍楚尔27日表示，她已要求有关部门对黑人囚犯罗伯特·布鲁克斯在该州惩教所死亡事件展开调查，并对14名涉事人员启动解雇程序。

　　霍楚尔的这一表态是在纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯当天公布多段惩教人员虐囚视频后做出的。视频显示，12月9日在纽约州中部奥奈达县马西惩教所，几名貌似白人的惩教人员对戴着手铐的布鲁克斯拳打脚踢，打击部位包括腹股沟和胸部。这些视频来自其中4名惩教人员随身佩戴的公务记录仪。43岁的布鲁克斯第二天在医院被宣布死亡。

　　詹姆斯表示，公布这些视频并不令人感到轻松，但她认为有责任和义务确保司法透明和问责。

　　霍楚尔在声明中说，她看到视频后感到“愤怒和震惊”，已要求对布鲁克斯的死因展开调查。霍楚尔表示，所有涉事人员都将被追究责任，她已指示纽约州惩教和社区监督专员对14名涉事人员启动解雇程序。

　　据美国媒体报道，这一事件可能导致对涉事人员的刑事诉讼，并可能在更为广泛的社会层面触发控诉和抗议。根据一家社会监督机构2023年发布的关于马西惩教所的调查报告，在接受采访的囚犯中70%表示惩教人员有种族歧视行为。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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