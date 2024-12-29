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国航开通北京-西安-明斯克新航线

2024年12月29日09:38 | 来源：新华网
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　　新华社明斯克12月28日电（记者陈汀）中国国际航空公司28日开通北京-西安-明斯克往返航线，首航庆祝仪式当天在白俄罗斯首都明斯克国家机场举行。

　　中国驻白俄罗斯大使馆经商处参赞王蕊娟在仪式上致辞说，在两国领导人的战略引领下，中白关系保持强劲发展势头，共建“一带一路”合作成果丰硕。相信新航线的开通将架起中白又一座友谊之桥，为促进两国人民相互交往、增进友谊、推动务实合作开辟新渠道。

　　白俄罗斯交通运输部航空局局长戈卢布表示，航空联系的发展是白中双边合作的重要方面，有助于加强两国友谊和相互了解。新航线的开通将为两国在航空运输领域合作注入新动力，为白俄罗斯人了解中国的深厚历史提供更多机会，有助于进一步发展白中经济、社会和文化联系。

　　明斯克国家机场总经理切列乌欣说，新航线成为白中之间的空中桥梁，见证两国航空伙伴关系迈上新台阶，将为两国旅游、经济、贸易和文化的发展创造更多机会。他表示，明斯克国家机场将尽最大努力，保障两国航空合作高水平发展。

　　据介绍，国航北京-西安-明斯克航线计划每周执行一个往返航班，执飞机型为空客A330，班期为每周六。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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