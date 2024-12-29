12月25日，执飞拉萨-重庆-新加坡国际新航线首飞任务的西部航空PN6425客运航班在拉萨贡嘎国际机场滑行。新华社记者 蒋梦辰 摄

新华社重庆12月28日电 题：航班再“加密” 见证中新互联互通合作持续深化

新华社记者伍鲲鹏

西部航空PN6425航班近日首次从重庆江北国际机场飞往新加坡。从此重庆至新加坡航线再次“加密”升级至每周24班，成为这座中国西部直辖市航班密度最高的国际航线。

“这是在中新（重庆）战略性互联互通示范项目框架下，中新两国发挥重庆和新加坡‘双枢纽’作用，通过航空领域合作带动西部地区扩大开放的又一项具体成果。”重庆市商务委主任、重庆市中新示范项目管理局局长章勇武表示。

2015年11月，中新（重庆）战略性互联互通示范项目正式启动，成为中国与新加坡继中新苏州工业园、中新天津生态城之后的第三个政府间合作项目。项目聚焦“现代互联互通与现代服务经济”主题，航空是合作交流的重点领域之一。

不断“加密”升级的航线网络，正是中新两国合作持续加深的最好证明。今年2月，中国和新加坡互免签证协定正式生效，让两国人员往来进一步频繁。今年1至11月，重庆至新加坡航线已累计实现旅客吞吐量22.64万人次，航班起降1808架次，占重庆江北机场国际（地区）旅客吞吐量的14.15%。

此次开通的航线从西藏拉萨起飞，经停重庆飞往新加坡。它的开通意味着中新两国之间的“空中高速公路”，正通过重庆向中国西部内陆腹地不断延伸。

“批量‘上新’的国际航线，说明中国经济和世界经济相互关联、相互依赖程度持续提升，中国经济国际化程度越来越高。”中国商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平说。

人们在位于重庆来福士的中新互联互通项目展厅内参观（2023年9月13日摄）。新华社记者 王全超 摄

在交通物流领域，依托中新双边合作机制，中新两国共建陆海新通道，并在基础设施建设等方面开展合作。截至今年9月，陆海新通道已通达全球125个国家和地区的542个港口，运输货物品类达到1150余种，班列开行总量超3万列。

在金融服务领域，中新双方共同创设跨境融资通道，重庆企业利用跨境发债等工具融资累计约146亿美元，辐射带动西部9个省区市跨境融资61亿美元，惠及电子信息等领域100多家企业。

6月25日，中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会第九次会议举行集中签约仪式。重庆中岳航空与新加坡威克斯公司完成签约，双方将合作开发无人机机器视觉辅助降落系统。“这将提高双方无人机技术的竞争力，并推动相关产业的快速发展。”重庆中岳航空航天装备董事长曹兵说。

中新双方在保税航材等方面的合作近年来也得到了迅速拓展。目前，中新两国已合作在重庆落地建设了中新航空产业园，创新打造新加坡航空（重庆）保税航材分拨中心，并在全国设立7个分拨点。通过该模式进口1000余万元的保税航材，降低企业航材运营成本20%以上。

在机场商业建设方面，重庆江北机场则积极引入新加坡樟宜机场管理团队，在首店经济、商业运营等领域加强合作。双方至今已经合作引入各类首店110余家，其中今年引入首店27家，进一步提升了重庆江北国际机场的商业国际化水平。

这是2023年9月3日拍摄的重庆江北国际机场T3A航站楼国际名品商业街。新华社记者 刘潺 摄

新加坡亚洲航空直升机私人有限公司在重庆投资设立幻影飞行器制造（重庆）有限公司，湖北宜昌三峡机场2025年1月将新开通宜昌-海口-新加坡国际客运航线……中新两国在航空领域的合作还在加速。仅重庆和新加坡就将探索联程航线的开发等工作，进一步发挥中新互联互通项目的重要作用。

重庆市商务委副主任、重庆市中新示范项目管理局副局长孙熙勇说，一年多以来，以实体合作为牵引，中新互联互通项目加速发展，让重庆和新加坡两地的合作领域不断开拓，人文交流更加紧密，互联互通水平明显提升，“下一步，我们将继续探索多方面的合作，并增强中新航空领域合作辐射带动力，助力西部地区进一步扩大开放”。

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