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阿塞拜疆：普京就失事客机在俄领空受干扰致歉

2024年12月29日09:33 | 来源：新华网
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　　新华社巴库12月28日电（记者钟忠）据阿塞拜疆总统新闻局通报，俄罗斯总统普京28日同阿塞拜疆总统阿利耶夫通话，就阿塞拜疆航空公司失事客机曾在俄领空受到物理和技术干扰致歉。

　　阿利耶夫说，客机在俄领空受到物理和技术干扰，飞向哈萨克斯坦城市阿克套。机身孔洞、机上人员伤情以及幸存机组人员和乘客证词都证实客机受到外部物理和技术干扰。

　　通报说，普京向遇难者家属致以诚挚慰问并祝愿伤者早日康复。两国领导人还讨论对空难进行彻底和全面调查并追究责任的必要性。

　　俄罗斯媒体报道，据克里姆林宫声明，普京“因失事客机悲剧发生在俄罗斯领空”向阿利耶夫表达歉意。

　　阿塞拜疆航空公司一架从阿首都巴库飞往俄罗斯格罗兹尼的客机25日在哈萨克斯坦西部城市阿克套近郊坠毁。机上共有62名乘客、5名机组人员，其中38人丧生。阿塞拜疆航空公司27日宣布，自28日起，暂停从巴库飞往俄罗斯多个城市的航班，因为初步调查结果显示，“外部物理和技术干扰”是导致25日客机失事的一个因素。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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