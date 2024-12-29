新华社开罗12月28日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹北达尔富尔州政府官员28日说，该州首府法希尔的两家难民应急中心27日和28日分别遭苏丹快速支援部队袭击，共造成20名平民死亡、17人受伤。

北达尔富尔州卫生部长哈提尔28日告诉新华社记者，苏丹快速支援部队27日晚间使用无人机向法希尔南部一所学校投掷了4枚炮弹，造成19名平民死亡，16人受伤。该学校作为难民应急中心，安置数百人。

哈提尔说，法希尔北部的阿布舒克难民应急中心28日上午遭苏丹快速支援部队炮击，造成一名平民死亡，另有一人受伤。

苏丹快速支援部队尚未就上述袭击事件作出回应。

为争夺对北达尔富尔州的控制权，2024年5月以来，苏丹武装部队联合地方武装，同快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。达尔富尔地区位于苏丹西部，划分为5个州，除北达尔富尔州外，目前该地区其他4个州均被快速支援部队控制。

2023年4月15日，苏丹武装部队与快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1225万人流离失所。

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