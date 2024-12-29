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年终报道丨中非合作谱写全球南方发展新篇章

2024年12月29日09:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月28日电　年终报道｜中非合作谱写全球南方发展新篇章

　　新华社记者张曼　杨骏　陈绍华

　　2024年对中非关系具有里程碑意义。

　　9月举行的中非合作论坛北京峰会，是中国近年来举办规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。此次峰会上，中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，中非友好合作站上新起点。

　　通过共建“一带一路”合作、三大全球倡议和中非合作论坛等机制平台，从共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，到携手推动“十大伙伴行动”，中非合作与时俱进、提质升级，不断向全方位、多层次、高质量发展，成果涵盖经贸、工业化、农业现代化、能力建设等多个领域，惠及中非亿万百姓。

　　中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。中非携手同行，在发展振兴道路上迈出新步伐，共同谱写全球南方国家迈向现代化的新篇章，为世界繁荣发展注入“南方力量”。

　　共享发展机遇

　　在卢旺达首都基加利的穆林迪市场附近，卢旺达菲舍尔全球公司总经理赫尔曼·乌维泽伊马纳在一片红彤彤的辣椒田里检查作物生长情况。2021年，卢旺达干辣椒获准进入中国市场，此后辣椒种植成为卢旺达重要出口产业。

　　“当人们谈起辣椒时，第一个想到的就是中国市场。”乌维泽伊马纳说，菲舍尔全球公司每年向中国出口200吨至300吨干辣椒，“希望未来能达到1500吨的目标”。

　　乌维泽伊马纳的信心在很大程度上源于中国最近实施的零关税政策。自12月1日起，中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。

　　让中国大市场成为非洲大机遇，离不开一系列“硬核”举措。除零关税待遇外，中方还建立并拓展非洲农产品输华“绿色通道”，为非洲企业参加进博会、链博会等大型展会提供便利，为非洲特色产品接驳世界市场搭建桥梁，帮助非洲国家加强贸易能力建设，还与有意愿的非洲国家商签共同发展经济伙伴关系框架协定，提供长期、稳定、可预期的制度保障。

　　在这些举措推动下，卢旺达干辣椒和咖啡、肯尼亚牛油果、贝宁菠萝、马达加斯加羊肉、马拉维花生、莫桑比克夏威夷果和腰果等特色产品跨越山海，不断丰富中国百姓的餐桌。据中国海关总署统计，2024年前8个月，中国自非洲进口农产品货值284.7亿元人民币，比去年同期增长4.8%。

　　共享市场、共享机遇，提升的不仅是贸易额，也带动非洲产业链发展和产品附加值提升。马达加斯加农业和畜牧业部农业和畜牧业总司长米歇尔·阿农德拉卡说，2024年马达加斯加冷冻羊肉制品首次出口中国。相较于活羊出口，加工羊肉制品出口有利于提高产品附加值，既可为该国带来更多外汇收入，又能为当地创造更多就业机会。

　　卢旺达发展署副首席执行官朱丽安娜·穆甘扎感言，中国以实际行动与非洲国家分享自身发展红利，真正做到了让发展成果更公平地惠及各国人民。

　　分享中国经验

　　11月上旬，20名非洲友人走进云南省西双版纳州景洪市勐罕镇曼峦站村，观摩当地民居改造成的民宿、废旧水塔改造成的咖啡店，体验傣族武术和制陶等文旅项目，“沉浸式”感受中国乡村振兴发展成果。

　　来自乌干达布索加发展联盟的纳比里耶·萨拉尝试制作了一个陶艺花瓶。她说：“这类体验活动挖掘当地民族文化的价值，对城市年轻人和孩子们来说很有吸引力。”她计划回国后向年轻人宣传这样易于学习推广的乡村创业项目。

　　萨拉是“非洲青年兴乡计划”首期学员之一，该培训项目由中国农业大学和腾讯公司合作发起。联合国南南合作办公室主任迪玛·哈提卜称赞，这是一种创新型南南合作模式，是发展中国家间的知识、技能分享及创新性合作，中国乡村发展实践为世界提供了宝贵经验。

　　当前，中国正以高质量发展推进中国式现代化，非洲也正朝着非盟《2063年议程》描绘的现代化目标迈进。中国经验为非洲发展提供了新路径、新选择。

　　从马达加斯加杂交水稻到圣多美和普林西比农业减贫示范村，从埃塞俄比亚东方工业园到中国－埃及泰达苏伊士经贸合作区、从毛里塔尼亚“中非绿色技术公园”到肯尼亚索西安地热电站……中国智慧和中国方案在非洲大地生根发芽、拔节生长，为非洲现代化提供助力。

　　塞舌尔前副总统文森特·梅里顿表示，中国的巨大发展成就令世界瞩目。中国始终愿意分享自己的知识和经验，为其他发展中国家探索自身发展道路提供了借鉴。

　　赋能青年一代

　　12月初，摩洛哥义乌商学院学生阿勒维·莎法在跨境电商直播课上完成了首次直播“实战”。她以英语、阿拉伯语和法语介绍并展示文具样品，吸引了大量观众，实现了粉丝增长与订单转化。“做直播太有意思了！以前是自己刷屏看直播，现在亲身参与其中，发挥了语言优势，还能带来收益。”

　　她的授课教师熊艾莎来自浙江义乌工商职业技术学院。2023年，该校联合摩洛哥蒙迪亚波利斯大学建设摩洛哥义乌商学院，结合中国职业教育经验与当地实际需求，开展学历教育和“中文+职业技能”双轨制人才培养。

　　为非洲培养更多人才是中国助力非洲发展的重要举措。迪玛·哈提卜表示，如何将非洲巨大的人口规模转化为人力资源优势，助力现代化建设，是非洲发展振兴的关键。

　　从侧重应用技能培养的“鲁班工坊”，到促进跨文化交流的孔子学院，从实施“中非高校百校合作计划”和“一带一路”教师成长计划，到通过开展“中文+职业技能”教育培训1万名本土复合型人才……中非能力建设合作为非洲发展固本培元。未来3年，中方还将同非方深入推进“未来非洲职业教育”计划，共建工程技术学院，让更多“鲁班工坊”落地。

　　非洲大学联盟秘书长奥卢索拉·奥耶沃勒表示，非洲青年人口占比高，赋能青年是非洲发展的关键。非中在教育等人文交流领域的合作如火如荼，增强了非洲未来发展的内生动力。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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