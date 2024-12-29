——访俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫

本报记者 肖新新

“中国创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，始终是全球发展的积极贡献者。”俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫日前在接受本报记者采访时表示，“中国式现代化是符合中国国情的正确道路。中国共产党必将继续带领中国人民，沿着中国式现代化道路，坚定迈向推进强国建设和实现民族复兴的光明未来。”

“每次到访中国，我都为中国日新月异的变化由衷赞叹。”季莫费耶夫说，特别是中共十八大以来，中国综合国力大幅跃升，各项事业蓬勃发展。脱贫攻坚、发展繁荣的生动故事令人印象深刻，人民的幸福生活实实在在地看得见、感受得到。

季莫费耶夫表示，如何摆脱贫困一直是全球发展和治理面临的突出难题。新时代的中国打赢了人类历史上最大规模的脱贫攻坚战，对世界减贫贡献率超过70%，全面建成小康社会，这是中国共产党带领中国人民艰苦奋斗创造的巨大成就。“脱贫攻坚取得胜利后，中国正推进乡村全面振兴，农村地区面貌持续改善，城乡差距不断缩小。”季莫费耶夫说，中国乡村振兴战略规划稳步实施，成效突出。乡村产业发展水平不断提升，产业体系不断完善，农民收入较快增长，新型城镇化持续推进……中国正朝着共同富裕的目标前进。

中国全过程人民民主是季莫费耶夫关注的重要课题之一。他表示，全过程人民民主切实推动中国社会进步，不断惠及14亿多中国人民。今年3月，中国十四届全国人大二次会议期间，季莫费耶夫到现场旁听了有关会议，感受到全过程人民民主的生动实践，以及中国推进国家治理体系和治理能力现代化的显著成果。他表示，在中国全国两会上，代表委员们围绕民生等热点问题热烈探讨，将广大民众所思所盼融入到国家发展的顶层设计之中。从住宅小区物业管理、生活垃圾分类等，到国民经济和社会发展规划的制定，中国广大民众都能切实参与其中。

“中国因地制宜发展新质生产力，将为中国高质量发展注入强大动力，对全球创新发展也有重要借鉴意义。”季莫费耶夫表示，近年来，中国加快实施创新驱动发展战略，努力培育更多新兴产业和未来产业，持续优化产业结构，不断增强发展新动能。

季莫费耶夫表示，新时代中国取得的一系列历史性成就表明，中国共产党是以人民为中心的政党，人民至上理念始终深深地镌刻在治国理政实践中。“正是有了中国共产党的坚强领导，才有了今天中国所取得的诸多伟大成就。”

今年7月，中国共产党召开了具有里程碑意义的二十届三中全会，擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的新蓝图。“展望未来，中国式现代化道路的优势将进一步凸显，更多发展蓝图将变成现实。中国将不断以新发展为世界提供新机遇，促进全球共同发展繁荣。”季莫费耶夫说。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2024年12月29日 02 版）

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