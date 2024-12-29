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“中国电影之夜”电影展在沙特吉达开幕

2024年12月29日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报迪拜12月28日电  （记者管克江）吉达消息：由中国国家电影局和中国驻沙特吉达总领事馆主办、中国电影资料馆承办的“中国电影之夜”电影展27日在沙特阿拉伯吉达开幕。来自中沙政界、电影界、商界、学界等百余名嘉宾出席了开幕式。

　　中国驻吉达总领事王奇敏在开幕式致辞中表示，近年来，中沙电影交流持续升温，多部中国影片入围沙特红海国际电影节竞赛单元并获奖，沙特电影展映活动今年首次在中国成功举办。希望通过本次活动进一步推动两国电影交流与合作，共同书写中沙友谊新篇章。

　　沙特国家电影节主席艾哈迈德·穆拉在致辞中说，电影是文化交流的重要形式，能够跨越语言和文化障碍，促进不同国家人民间的心灵相通。本次活动不仅为沙特观众带来了丰富多彩的视觉盛宴和独特的文化体验，更为沙中电影交流合作提供了平台。

　　本次“中国电影之夜”电影展受到当地民众和华侨华人的热烈欢迎，首日放映了《封神第一部：朝歌风云》和《热辣滚烫》两部影片。据悉，在放映信息公布后，本次展映的6部影片共计约1000张电影票在半天时间内被预约一空。

　　本次活动为期3天，还将展映《解密》《我们一起摇太阳》《从21世纪安全撤离》《人生大事》等多部中国影片。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月29日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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