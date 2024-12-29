本报记者 谢佳宁

“通过实施精准扶贫战略，中国使数亿贫困人口全部脱贫，创造了人类发展史上的奇迹。”古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多近日在接受本报记者采访时表示，“中国的发展是世界和平与进步力量的增长。”

2001年9月，雷加拉多首次到访中国。此后数年间，他到访中国10余次，亲身感受到中国在各个领域的发展进步。雷加拉多用“人类历史上最伟大的经济革命”来描述中国近年来的发展变化。“中国持续深化改革开放，推动国家建设日新月异，人民生活水平显著提高，这些都给我留下深刻印象。”雷加拉多说，“高速铁路网四通八达，新能源汽车助力绿色出行，人工智能广泛应用……中国正不断推动经济高质量发展，相信到过中国的外国人都会为此惊叹。”

“随着经济发展、科技进步，中国对环境保护也愈发重视，生态文明建设取得显著成效。”雷加拉多说，“中国的天更蓝、水更清、空气更清新，人与自然更和谐，这些进步令人鼓舞。”在雷加拉多看来，中国宣布力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，展现了负责任大国担当。

谈到古中两国关系，雷加拉多说，古巴和中国虽相距遥远，但友好交往源远流长。两党、两国政府之间建立的特殊友好关系，为双方开展经贸和人文交流合作奠定了基础。近年来，两国不断扩大合作领域，在基建、电信、农业、水利、水产养殖、食品工业以及人力资源培训等领域加强交流合作，实现了互利共赢。

共建“一带一路”是两国提升务实合作的重要体现。2018年，中国与古巴签署共建“一带一路”谅解备忘录。2021年，双方签署共建“一带一路”合作规划。雷加拉多表示：“经过10多年发展，共建‘一带一路’已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，给共建国家带来了实实在在的利益，古巴也从中受益良多。”他举例说，位于马里埃尔发展特区的光伏园区和位于谢戈德阿维拉省的生物质发电厂的建设均有中国企业参与，如今已投入运营，助力古巴实现能源安全和可持续发展。“未来，古巴愿同中国一道，共同推动共建‘一带一路’朝着更高质量、更高水平发展。”雷加拉多说。

《 人民日报 》（ 2024年12月29日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)