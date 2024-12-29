——习近平主席贺信为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体注入新动力

本报记者 曲 颂

12月27日，中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目启动仪式在吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德市举行。中国国家主席习近平向启动仪式致贺信。中吉乌三国人士和铁路建设者在接受本报记者采访时表示，习近平主席的贺信对中吉乌铁路建设合作提出了殷切期许，鼓舞中吉乌有关部门和企业将中吉乌铁路携手打造成共建“一带一路”合作新的示范项目，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体注入新动力。

在启动仪式现场聆听习近平主席贺信，让中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司执行董事、中吉乌铁路有限公司董事长钟生贵备受鼓舞。他表示，作为中吉乌铁路建设的牵头和组织单位，将认真贯彻落实习近平主席贺信精神，充分发挥中吉乌铁路有限公司项目实施主体作用，推动中吉乌三国铁路企业通力合作，攻坚克难，按计划推进工程建设。

中国铁路国际有限公司派驻中吉乌铁路有限公司基础设施（运营）部副部长庄纪文先后参加了中老铁路、雅万高铁等高质量共建“一带一路”标志性工程建设。今年2月起，他参与了中吉乌铁路现场踏勘、施工资源调查等前期工作，并参与制定中吉乌铁路技术标准。庄纪文表示，在项目启动仪式现场聆听习近平主席的贺信，深感自豪。“我将继续发挥专长，脚踏实地，努力将个人的理想追求融入共建‘一带一路’事业中，为把中吉乌铁路打造成共建‘一带一路’合作新的示范项目贡献力量。”

中国铁路国际有限公司中吉乌铁路项目部工作人员席继红全程参与了中吉乌铁路项目启动仪式的筹备工作。他表示，将谨遵习近平主席嘱托，加强与吉乌两国有关部门和铁路企业的联系，积极做好开工前各项准备工作，为中吉乌铁路项目明年开工奠定坚实基础。

中国铁路国际有限公司中吉乌铁路项目部工作人员刘文武参与了中吉乌铁路相关协议谈判及其他准备工作。他表示，习近平主席的贺信极大鼓舞了铁路建设者，启动仪式标志着项目已由设想付诸实施，向着建成通车目标迈出了关键一步，“期待中吉乌铁路能尽快高标准、高质量建成，早日助力沿线地区经济社会发展和民生福祉改善。”

“习近平主席的贺信让我对这条铁路的重大意义有了更加深刻的认识。”中吉乌铁路有限公司吉尔吉斯斯坦员工努拉依姆·库达亚尔表示，参与中吉乌铁路建设前期和启动仪式筹备工作，让自己深刻体会到中国铁路人在组织和执行方面的高效与精准，特别是他们严谨的工作态度和全力以赴的奉献精神让人敬佩。这次经历也让努拉依姆·库达亚尔对中吉乌三国的合作前景更加充满信心：“中吉乌铁路将不仅仅是一条交通运输走廊，更将是一座人民友谊与合作的桥梁。”

中国国家铁路集团第三勘察设计院职工李晓冕表示，中吉乌铁路项目不仅是中国铁路建设的又一重大突破，更是高质量共建“一带一路”标志性工程，其实施体现了命运共同体的深刻内涵。“习近平主席的贺信将激励我们全力做好相关工作，为中吉乌铁路建设贡献自己的力量。”

中吉乌铁路起自中国新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内，未来可向西亚、南亚延伸，建成后将极大促进三国互联互通，带动地区经济社会实现更快发展。吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦各界对这一项目高度期待，认为这条铁路将为区域发展注入强劲动力。

吉尔吉斯斯坦前总理阿科尔别克·扎帕罗夫将这一铁路项目称为“生命之路”。他说：“该项目将强化吉尔吉斯斯坦的交通枢纽地位，为沿线地区居民创造就业机会，改善人民生活水平，开辟本地区共同发展新的广阔前景。”

吉尔吉斯斯坦国家铁路集团总经理阿扎玛特·萨基耶夫表示，中吉乌铁路对促进基础设施完善和助力区域经济发展具有重要意义。该项目为吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦提供了直达中国的线路，将极大促进中亚地区发展。“对于吉尔吉斯斯坦来说，这一项目将帮助吉尔吉斯斯坦与世界铁路网相连，为当地中小企业发展注入更多动力。”

乌兹别克斯坦铁路公司副董事长希克玛图拉·拉赫梅托夫表示，乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦一直期待中吉乌铁路开工建设。“这条铁路连接的不仅是这三个国家，更是整个地区，将带来更多发展与繁荣。”

“中亚是全球产业链供应链中的重要一环，该项目正式启动具有重大现实意义。”乌兹别克斯坦科学院国家与法律研究所高级研究员拉夫尚·纳扎罗夫认为，铁路建成后有望成为地区交通基础设施的关键组成部分，让中亚地区货物运输变得更加高效快捷，助力中亚国家经济一体化进程。

《 人民日报 》（ 2024年12月29日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)