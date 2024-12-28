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中国海军“和平方舟”号医院船结束访问斯里兰卡

2024年12月28日15:49 | 来源：新华网
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新华社科伦坡12月28日电（刘志磊 高庶民）当地时间28日10时许，执行“和谐使命-2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船缓缓驶离科伦坡港，圆满结束对斯里兰卡的访问，标志着“和谐使命-2024”任务访问和医疗服务工作全部完成。

在为期7天的医疗服务中，“和平方舟”号医院船在斯累计诊疗4700余人次，开展辅助检查检验2247人次，实施手术51例，获得斯社会各界广泛赞誉。斯里兰卡总理阿马拉苏里亚在登船参观时表示，这次访问加强了双方的相互了解，感谢“和平方舟”的到来。

医疗服务期间，中国医护人员走进斯里兰卡国家和军队医疗、教学、实验场所，通过参观、座谈、巡诊、培训等多种形式，开展一系列医学交流活动。斯方连续多日安排医护人员登船参观交流。此外，任务官兵代表还前往斯海军基地开展文化联谊，与斯海军官兵举行龙舟友谊赛。中斯双方通过这些活动增进彼此了解，深化友谊。

医院船离港时，斯方在码头举行欢送仪式。斯方代表、中国驻斯里兰卡大使馆工作人员、中资机构员工、华侨华人代表等在码头送行。

自起航以来，执行“和谐使命-2024”任务的“和平方舟”号医院船先后访问13个国家，多名外国政要登船参观或参加相关活动，累计为8.2万余民众开展健康诊疗，并在医疗、军事、文化、体育等多个领域开展合作交流活动，用实际行动向到访国民众传递中国军队热爱和平、关爱生命的无疆大爱。

(责编：艾雯、贾文婷)

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