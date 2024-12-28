2024年

多姿多彩的中外文化交流活动

在世界各地开展

中国传统文化

在交流交往交融中

为海外民众带来美的共鸣

在国际舞台上刮起一阵“中国风”

2月7日，小朋友在肯尼亚内罗毕大学孔子学院举行的“龙腾鼓跃闹新春”活动上与舞狮表演队互动。

2月3日，一名女子在巴西累西腓举行的中国春节庆祝活动上展示自己书写的扇面。这是中国春节成为累西腓市官方节日后的第二次新春活动。

5月18日，新西兰奥克兰的民众在“茶和天下·雅集”活动上体验中国宋代点茶。

6月8日，三支队伍在斯洛文尼亚卢布尔雅那举行的中国传统龙舟赛上竞逐。

4月27日，在马耳他桑塔露琪亚市举办的“世界太极日”暨“春季庙会”活动上，当地太极爱好者表演太极剑。

7月9日，在奥地利维也纳，小朋友们在“中华文化大乐园——维也纳营”开营仪式上观看皮影戏表演。“中华文化大乐园——维也纳营”教授中国语言、技艺、传统文化课程，让孩子们领略中华文化的魅力。

9月28日，模特在法国巴黎举行的“恭王府服饰秀”上展示服装。聚焦中式审美和传统工艺的“恭王府服饰秀”共展示48套服饰，按春夏秋冬划为4个章节轮番展示，融合苗绣、锡绣、云锦等传统工艺与恭王府传统文化元素 。

12月4日，人们在俄罗斯首都莫斯科举办的中国传统文化展上参观。

与此同时

中国游戏《黑神话：悟空》风靡全球

中国潮玩拉布布人偶走红海外

中国科幻作品持续“圈粉”……

中国文化正以前所未有的方式走向世界

在传承与焕新中展现出新的魅力

8月22日，人们在德国2024年科隆国际游戏展《黑神话：悟空》拍照区拍照。中国游戏企业积极参加2024年科隆国际游戏展，推出的游戏产品受到国际游戏爱好者的关注和喜爱。

7月1日，泰国国家旅游局为中国潮玩品牌泡泡玛特旗下的拉布布在曼谷素万那普机场举行欢迎仪式，并授予其“神奇泰国体验官”称号。拉布布是泡泡玛特签约艺术家龙家升创作的北欧森林精灵形象，有9颗牙齿、尖耳直立，其可爱形象颇受消费者青睐，迅速成为泰国潮玩的顶流。

3月8日，在美国奥斯汀举行的“西南偏南”大会和艺术节上，人们参加奈飞出品、根据中国科幻作家刘慈欣同名小说改编的系列电视剧《三体》的3D视觉体验活动。该剧当天作为“西南偏南”影视节的开幕片举行了全球首映。

4月8日，人们在第61届意大利博洛尼亚国际童书展中国展区参观。第61届博洛尼亚国际儿童书展于4月8日至10日在意大利博洛尼亚会展中心举行，中国主办多场活动推动中国儿童图书加速“出海 ”。

11月21日，一名女子在英国伦敦大英图书馆观看中国网络文学作品《诡秘之主》的周边产品。2024年，包括《庆余年》《斗罗大陆》等在内的10部中国网络文学作品被收录进大英图书馆中文馆藏书目。这是继2022年16部中国网络文学作品“入编”该图书馆以来，此类作品再次被纳入其书目。

4月27日，参观者在瑞典首都斯德哥尔摩体验《哇呜!三星堆》VR沉浸探索展。参观者可以佩戴VR设备，沉浸式体验以三星堆为代表的古蜀文化。

9月23日，观众在伊朗首都德黑兰参加第四届中国电影周开幕式。第四届中国电影周于9月23日至27日在伊朗德黑兰举行，期间展映《长津湖》等多部中国影片。

2024年

中国文化彰显了愈加旺盛的

生命力、创造力、影响力

促进文明互鉴 文化交融

绽放出华章日新的时代风采

摄影：郭磊 高静 李颖 李京 贺灿铃 张帆 王天聪

孙玮彤 李亚辉 沙达提 徐剑梅 魏学超

泽利科·斯特凡尼奇 乔纳森·博格 亚历山大

制作：金马梦妮

(责编：艾雯、贾文婷)