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跨年特稿丨“中东之问”亟待世界共答

2024年12月28日15:10 | 来源：新华网
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新华社开罗12月28日电 跨年特稿｜“中东之问”亟待世界共答

新华社记者毛磊

2024年，中东局势动荡的深度、烈度、广度和复杂程度，多年罕有。

新一轮巴以冲突延宕，外溢效应向黎巴嫩、叙利亚、也门、伊朗等地蔓延；军事冲突多点共振，战争手段花样翻新；人间悲剧在加沙等地一遍又一遍上演，再次把“中东向何处去”的“中东之问”急迫地摆到世界面前。

冲突此起彼伏

一年来，中东多地战火连绵不息，军事冲突一波未平一波又起。巴以、黎以、伊以、红海紧张局势轮番升级，年底叙利亚局势又风云突变。而动荡的“风暴眼”，无疑在加沙。

以色列与哈马斯的新一轮冲突延宕至今已一年有余，以军在加沙地带的军事行动已造成超过15万人死伤。约360平方公里的加沙地区，悲剧几乎每天都在发生，惨状令人不忍卒睹。

新一轮巴以冲突外溢效应涟漪般扩散：4月，以色列空袭伊朗驻叙利亚使馆，伊朗随后向以色列本土发动大规模无人机和导弹袭击，以伊开启多轮循环报复；7月，哈马斯领导人哈尼亚赴伊朗参加伊总统佩泽希齐扬就职仪式期间，遭以色列暗杀身亡；9月，以色列持续空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊等地，真主党领导人纳斯鲁拉在空袭中丧生；12月，叙利亚政局突变，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”，以色列随后对叙发动一系列猛烈空袭；岁末，以色列又与也门胡塞武装互相打击，冲突持续不断；此外，苏丹冲突久拖不决，平民伤亡持续增加。冲突外溢对地区稳定造成叠加冲击。

冲突与矛盾多点交织迸发，“纪录”也一再被打破：本轮巴以冲突中丧生的平民人数已经超过以往历次中东战争；伊朗与以色列的循环报复，开创了两国从本土直接攻击对方的先例；以色列对黎巴嫩频繁发动空袭，给黎巴嫩造成近20年最惨重战争伤亡；在与黎巴嫩真主党的冲突中，以色列首开将传呼机、对讲机等通信设备用作致命性武器先河……

英国智库国际战略研究所12月上旬发布的报告显示，截至今年6月底的一年中，中东和北非地区因冲突死亡人数同比增加315%。联合国等机构数据显示，加沙230万常住人口中，已有约90%流离失所；超过300万苏丹人为躲避内战辗转他国；在黎巴嫩，约100万人背井离乡。多个联合国机构敲响警钟：中东正面临着当下全世界规模最大的难民危机。

和平为何难求

世界卫生组织总干事谭德塞曾比喻说，和平是解决加沙民众苦难的“最好药物”。加沙民众却表示，和平对他们来说是最可望而不可即的“奢侈品”。

中东战火难熄，既源于这片土地上错综复杂的历史积怨、教派矛盾等因素，也与域外大国“看得见的手”有着直接关系。

长期以来，美国为了谋求自身利益，频频以各种方式在中东地区制造矛盾、挑起冲突，搞极限施压，助推“颜色革命”，甚至军事干预中东国家内部事务、直接推动政权更迭，成为“中东之乱”连绵不断的重要推手。

新一轮巴以冲突爆发以来，国际社会停火止战的呼声和努力不断。美国作为对当事方有重要影响力的国家，明面上以“调停者”身份自居，其高级官员以“灭火”之名频繁往来中东，实际上却源源不断向以色列提供军事援助，纵容其无视国际法理在加沙等地过度使用武力。美国在联合国安理会一再否决呼吁在加沙停火的决议草案，阻挠国际社会促和努力，任由中东战火延烧扩散。

巴勒斯坦政治分析人士阿什拉夫·阿杰拉米一语道破：美国的偏袒立场是中东和平的真正障碍。

英国国际战略研究所指出，中东地区是当前全球不安全的核心。正是由于美欧支持以色列，中东地区危机才演变成了国际危机。

国际社会不能置身事外

一年来的中东连环冲突，重塑了当事各方的力量平衡，但再平衡的过程尚未完成，其带来的冲击波仍激荡不止。地区变乱关联交织的复杂特性，加上美国即将迎来政府更迭等外部不稳定因素，让中东何去何从面临极大不确定性。

中东不稳，天下难安。维护中东和平稳定，国际社会不能置身事外。“中东之问”迫切需要世界深挖根源，同题共答。埃及赫勒万大学政治学教授穆罕默德·希米说：“要真正找到中东和平的出路，需要国际社会共同努力，帮助中东摆脱外部干涉，消除内部纷争。”

从深层次看，制约中东和平发展的障碍依然根深蒂固。破解“中东之问”需要高超智慧和巨大勇气，治标更要治本。

2016年1月，习近平主席在阿拉伯国家联盟总部发表重要演讲，就“中东之问”给出标本兼治、综合施策的中国答案：化解分歧，关键要加强对话；破解难题，关键要加快发展；道路选择，关键要符合国情。历经时间洗礼，面向当前现实，中国答案越发凸显其远见卓识和深远意义。

中国不仅贡献智慧，同时也以实际行动证明，中方始终是中东和平稳定的维护者、发展繁荣的促进者、团结自主的支持者。

巴勒斯坦问题是中东问题的核心。中方一直为推动早日全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题而不懈努力。在5月底举行的中阿合作论坛第十届部长级会议上，中阿共同发表关于巴勒斯坦问题的联合声明，发出推动加沙冲突尽快平息、推动巴勒斯坦问题全面公正持久解决的正义之声。今年7月，应中方邀请，巴勒斯坦14个派别高级别代表在北京举行和解对话，共同签署《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》，迈出推动解决巴勒斯坦问题、实现中东和平稳定的重要一步。此外，中方一年来向加沙提供多批人道主义援助，为挽救生命而积极努力。

动荡加剧，中东国家求和平、谋发展、促合作的愿望更加迫切。埃及、阿联酋、伊朗等国2024年初正式成为金砖成员国。面对严峻地缘政治形势及其给经济社会发展带来的压力，中东地区全球南方国家参与全球治理、推动构建更加公正合理的国际秩序的意愿越发强烈。

过去一年，中东多国努力稳经济、保民生，积极深化对华合作在地区形成广泛共识，中方也为加快实现中东振兴持续提供新助力。一年来，中国在同阿拉伯国家“八大共同行动”取得重要早期收获的基础上，又从创新、金融、能源、经贸、人文五个维度启动构建“五大合作格局”，进一步充实了中阿全方位、多层次、宽领域合作格局。

展望未来，中国和中东国家在共同发展繁荣的道路上将继续携手前行，推动中东地区长治久安，为变乱交织的世界增添稳定性。

(责编：艾雯、贾文婷)

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