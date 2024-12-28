新华社开罗12月27日电 综述｜中埃共建“一带一路”结出累累硕果

新华社记者姚兵 董修竹 张健

从沙漠中的“非洲第一高楼”，到红海之滨的经贸合作区；从540余口在沙漠里钻出的水井，到持续升温的“中文热”……过去一年，中埃协力将高质量共建“一带一路”同埃及“2030愿景”建设进一步对接，双方务实合作硕果累累。

埃及首都开罗以东50公里处的大漠之中，一座现代化新城拔地而起。这便是中埃共建“一带一路”的重点工程——埃及新行政首都中央商务区，其中最引人注目的是385.8米的“非洲第一高楼”标志塔。

记者日前走访时看到，该项目全部建筑主体结构和外装已经完工，部分写字楼开始竣工验收，草坪和树木点缀其间。“我们近期正忙着对机电进行调测，内装和消防也在分批验收。”项目机电工程管理部经理任珂说。

埃及总理马德布利表示，埃及新行政首都中央商务区是中国企业在埃及实施的最大项目，反映了埃中两国卓越的合作关系，是双方合作的重大成果。

在埃及红海之滨，始建于2008年的中埃·泰达苏伊士经贸合作区（泰达合作区）蓬勃发展、招商火热，逐渐成为对接共建“一带一路”倡议和埃及“苏伊士运河走廊经济带”的示范项目。

最近两个月，中国玻璃控股有限公司埃及新能源玻璃项目和中国光伏企业无锡博达新能科技有限公司埃及项目先后在泰达合作区内举行开工奠基仪式。前者建成投产后，预计70%以上的产品将出口到北非、欧盟等地区，将带动当地近千人就业。而后者的投产则标志着中国企业在埃及首个光伏电池和组件工厂正式进入建设阶段。

埃及泰达投资公司执行董事徐琪峰说，2024年以来，泰达合作区迎来多个重大项目落地，招商势头喜人，各类考察团更是络绎不绝。截至目前，泰达合作区吸引约180家企业入驻，吸引投资超30亿美元，产业带动就业7万余人，不仅成为当地新的“经济增长极”，而且填补了埃及多个产业空白，为埃及培养输出了一批专业的技术工人和企业管理人员。

“以前这里是干旱的沙漠，如今在井水浇灌下，小麦等农作物茁壮成长，充满生机和希望。”中曼埃及公司阿斯旺水井项目副经理艾哈迈德·萨达尼日前对记者说，“每次见到清澈的地下水喷涌而出，我和同事们都非常激动。”

埃及气候干燥，人口激增进一步加剧了水资源短缺。为缓解粮食进口压力，埃及政府2015年提出开垦沙漠新增耕地的“百万费丹”计划，计划在沙漠中打几千口水井。

在共建“一带一路”倡议带动下，中曼集团积极把握机遇，于2016年10月成立中曼埃及公司，先后在明亚省、马特鲁省、阿斯旺省等地累计钻探540余口沙漠水井，助力埃及实现沙漠变绿洲的梦想。

“我们做的是民生工程，为中埃共建‘一带一路’贡献绵薄之力。看到井水让当地民众获益，我们由衷高兴。”中曼埃及公司总经理赵吴涛说。

除了开垦沙漠发展农业外，埃及近年来还在沙漠中大力开发光伏产业，将充沛的光照资源转化为清洁能源。12月14日，由中国能源建设股份有限公司承建的阿斯旺康翁波光伏电站投入运营。该电站装机容量500兆瓦，投入运营后预计将为25.6万户埃及家庭提供电力。

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫表示，共建“一带一路”不仅推动基础设施建设方面的“硬联通”，还促进了不同国家和民族之间的“心联通”。

在埃及，“中国文化热”“中文热”持续升温。中文已经正式进入埃及国民教育体系，目前埃及已有近30所高校开设中文系或中文课程，超过20所中学开设中文选修课，陆续建成3所孔子学院、2个孔子课堂以及2个鲁班工坊。

今年是“中埃伙伴年”。中国驻埃及大使廖力强说，人文交往是“向心力”，今年中埃双方举办了“欢乐春节”“茶和天下”“中国电影周”以及中埃丝路文化遗产国际交流等丰富多彩的中国文化活动，受到各界关注和喜爱。“金字塔之巅：古埃及文明大展”在中国上海博物馆成功举行，中国空军运－20与歼－10表演机编队飞越金字塔上空，为中埃友谊留下历史见证。当前，中埃人员往来日益频密，每周直航航班数量达32班次，全年中国访埃游客预计达30万人次。

“下阶段，中埃双方将以‘中埃伙伴年’为新起点，深化人文交流，增进民心相通。”廖力强说。

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