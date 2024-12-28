人民网内罗毕12月28日电 （记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：2024年12月27日是世界第5个防范流行病国际日。中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术项目专家组、援桑给巴尔医疗队和援坦桑尼亚医疗队27日在桑给巴尔地区奔巴岛联合开展防范流行病国际日健康教育暨义诊活动。

活动现场。施亮摄

中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术项目专家组通过播放健康教育短片、展示血吸虫病宣传画、利用人体模型模拟疾病危害等向社区民众介绍血吸虫病相关防治知识，引导树立防治意识。

健康教育现场。施亮摄

随后，中国援桑给巴尔医疗队和援坦桑尼亚医疗队联合开展义诊活动，涵盖外科、内科、骨科、妇科、儿科、五官科等科室。

奔巴卫生署医政处处长马苏德·莫赫德·苏莱曼表示，中国医疗卫生专家走进村庄，与当地民众面对面交流，传授防病知识，给予疾病诊断与医疗服务，真真正正地把健康与关爱送到了当地民众家门口。

奔巴卫生署医政处处长马苏德·莫赫德·苏莱曼致辞。施亮摄

据悉，中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术项目专家组未来将联合中国援外医疗队通过开展疾病主动筛查、设立哨点医院咨询门诊、健康教育、媒介控制等综合治理措施控制当地疾病流行。

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