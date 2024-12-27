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在帕劳潜水失联的9名中国公民全部获救

2024年12月27日17:55 | 来源：新华网
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　　新华社悉尼12月27日电（记者齐紫剑　梁有昶）帕利基尔消息：中国驻密克罗尼西亚联邦大使馆27日说，26日在帕劳潜水期间失联的9名中国公民已全部获救，目前生命体征和精神状态良好。

　　中国驻密克罗尼西亚联邦大使馆官员对新华社记者说，使馆26日接到邻近国家帕劳华侨提供的紧急信息，反映7名赴帕旅游的中国公民和2名当地中国籍潜水导游在赴佩莱利乌角潜水期间失联。使馆第一时间启动领保应急机制，与帕劳警方取得联系，要求帕方全力搜救。帕警方表示，已出动多艘船只和飞机开展搜救。在帕华侨华人也自发组织人员、船只广泛参与搜救。

　　使馆表示，目前9名中国公民已全部获救，生命体征和精神状态良好，已送至当地医院进行全面检查。使馆领事官员已与获救人员通话。

　　中国驻密克罗尼西亚联邦大使馆说，帕劳是中国非建交国。去年12月以来，使馆多次就中国公民赴帕旅行发布安全提醒，切实提高安全意识，注意风险防范，遵守法律法规，尊重公序良俗，务必掌握安全知识，尤其是在参与涉水项目时，务必加强安全防范和自我保护，谨防溺水。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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