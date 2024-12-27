人民网迪拜12月27日电 （记者管克江）近日，位于沙特西南部沙漠腹地的“沙漠岩石”酒店开始对外营业。作为红海旅游项目的一环，该酒店挖山而建，从远处看与巨型岩石群浑然一体。游客或许会问：沙漠岩石之间，用电问题怎么解决呢？不久前，在中国电建所属山东电建三公司工作人员陪同下，记者在茫茫沙地中一路颠簸，绕过“沙漠岩石”酒店，发现了奥秘：原来，在岩石群的背后，隐藏着一座由小型光伏+储能系统+内燃机发电组成的智能微电网，电力由地下电缆直通酒店。

工作人员在查看微电网系统。人民网记者 管克江摄

红海旅游项目是沙特“2030愿景”推出的超大型基础设施建设项目之一。建成后的红海新城占地2.8万平方公里，覆盖200多公里的海岸线和90座岛屿。到2030年完工时，将拥有50个酒店、1000多座住宅和1个国际机场。为了体现绿色环保，整座新城全部使用绿色电力。这也是山东电建三公司作为EPC总承包的红海公用基础设施项目中的重要内容。

红海旅游项目正在施工。山东电建三公司供图

山东电建三公司红海项目经理莫兵介绍，项目施工点多、范围广，岸上最远跨距100公里，指挥中心至海岛最远跨距100公里。为了满足不同地域的用电需求，项目建设了五个光伏电站，搭配储能系统+内燃机发电，组成全球规模最大的清洁能源离网系统。其中三处为微电网。这样，红海新城白天由光伏发电，晚上由储能系统供电，需求不足时用生物质能发电。

记者在多个电站看到，在泛着蓝光的光伏阵列旁，整齐排放着一座座白色的集装箱柜。每个集装箱柜就是一组巨大的储能电池。据介绍，项目共有6个储能电站，由607个储能集装箱组成，共计1.3GWh。这也是全球规模最大的离网储能项目。

图为整齐排列的储能箱。山东电建三公司供图

储能系统不仅承担着供电职能，对调节电网稳定也至关重要。今年5月，一场暴风雨袭击红海，导致多个变电站遭到严重破坏，项目断电。项目副经理潘从旭介绍，传统电网在这种情况下可能需要数小时，甚至更长时间才能恢复，而项目储能系统拥有智能“黑启动”技能。他回忆说，当事故发生几秒钟后，储能电站的电力电子设备即开始快速响应。通过精确的电力电子控制，快速启动电网系统，并在不到一分钟的时间里，储能电站开始向电网供力，使系统逐渐恢复最初电压和频率。

据介绍，红海公用基础设施项目已完成99%，预计明年3月移交业主。莫兵表示，红海新城是世界上第一个融合多能源互补系统的大型商业化公用设施项目，山东电建三公司在建设中展现了中企能力，也积累了丰富经验。企业目前正不断拓展红海项目参与领域，为中沙深化共建“一带一路”合作提供助力。

沙特国际电力和水务公司红海项目公司首席执行官安德鲁表示，沙方对山东电建三公司在红海项目中的表现非常赞赏。作为中国EPC承包商，他们凭借丰富的经验、出色的智慧和辛勤的工作，为项目作出了巨大贡献。“作为全球首个最大离网储能项目，中企展示了卓越的技术实力和创新能力。该储能电站与光伏发电系统的相结合，为项目提供了可靠的绿色能源。我们对未来的沙中合作充满信心”。

(责编：苏缨翔、杨牧)